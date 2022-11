Tite vê vaga como prêmio pelo ciclo: 'Quem venceu foi o processo'

O Brasil conquistou a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, com uma rodada de antecedência. A classificação foi assegurada com a vitória sobre a Suíça, por 1x0, o que fez a Seleção chegar aos seis pontos e ocupar, de forma isolada, a liderança do Grupo G. Para o técnico Tite, isso é fruto de todo o processo realizado desde o início do ciclo, que começou ao fim do Mundial em 2018, na Rússia.

"Há um leque de opções porque tem um processo de quatro anos de construção. Quem venceu hoje foi o processo, foi o tempo de quatro anos de utilização de atletas para que eles possam desenvolver, ter a naturalidade, mesmo jovens, aproveitando em seus clubes e dando oportunidade. Se não é muito difícil", comentou o treinador.

Para o jogo, aliás, o técnico teve que fazer mudanças, já que não tinha os lesionados Neymar e Danilo. Para o lugar do camisa 10, um dos nomes cogitados era o de Rodrygo. O treinador, porém, retomou a escalação mais conservadora, com Fred ao lado de Casemiro, e Paquetá jogando mais avançado.

No início do segundo tempo, Rodrygo foi lançado, no lugar de Paquetá. O atacante do Real Madrid foi fundamental na jogada do gol de Casemiro. Tite explicou a opção por sacar o meia do West Ham e entrar com o jogador de 21 anos.

"Foi uma opção tática, e às vezes o jogo te pede algumas coisas, temos que ter a capacidade de ler o jogo. Um jogo muito difícil. O Paquetá estava em condições normais, se não, não usaríamos. O jogo pediu uma outra possibilidade, aí a entrada do Rodrygo", afirmou.

Outra mudança na escalação foi na lateral-direita, com a ausência de Danilo. Tite preferiu improvisar o zagueiro Éder Militão a Daniel Alves - que havia sido a convocação mais contestada do Brasil para a Copa. O técnico afirmou que a escolha foi estratégica, de acordo com a rival, a Suíça.

"Tu tem dois jogadores com diferentes características. Um [Militão] de imposição, eu digo que ele tem turbo, consegue chegar na frente com uma consistência de marcação muito forte. O outro um articulador, um exímio construtor, que é o Dani. Entendemos estrategicamente, até porque também a Suíça trocou o Shaqiri, colocando dois de lado de velocidade para explorar contra-ataque", falou o técnico.

"Então tu tem que ter um jogador de lado para dar consistência. Essa foi a ideia de ter um jogador para conter os jogadores de lado. Dele, do Dani, do Danilo, eu estou muito em paz enquanto a isso".

"Bruno Guimarães, Antony e Gabriel Jesus entraram muito bem. O Telles que entrou em um momento difícil, quando o Alex Sandro sentiu a perna, o adutor. Essa força da equipe, que tecnicamente contribui, ajuda o time. Os atletas que entram têm ajudado o time", completou.

Tite foi questionado sobre Casemiro e disse concordar com uma postagem feita por Neymar, momentos após o término do duelo . O camisa 10 postou: 'Casemiro é o melhor volante do mundo há muito tempo' em seu Twitter. "Eu tenho por hábito respeitar opiniões e não comentar opiniões, mas essa vou me permitir, eu concordo com ele (Neymar)", disse o treinador aos risos.

"Tu tem um jogador que faz o pivô central, e as jogadas se apresentando, ele chega como elemento surpresa vindo de trás. O Casemiro estando lá é facilmente marcado, mas ele chegando de trás ele vai finalizar", afirmou.

Com o triunfo sobre a Suíça por 1x0, o Brasil se isolou na liderança do Grupo G, com seis pontos conquistados em dois jogos. Caso confirme essa posição ao final da fase de grupos, a Seleção vai encarar nas oitavas de final o segundo colocado do Grupo H.

O último compromisso da Seleção na fase de grupos do Mundial será na próxima sexta-feira (2), contra Camarões. A bola vai rolar no estádio Lusail a partir das 16h.