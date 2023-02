Titular contra o Doce Mel, Claus quer aproveitar chance para mostrar serviço

Com a vaga na semifinal do Campeonato garantida com duas rodadas de antecedência, o Bahia dará um descanso ao time titular. O tricolor terá uma equipe alternativa durante o confronto com o Doce Mel, neste sábado (11), às 18h30, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié.

O rodízio promovido pelo técnico Renato Paiva dará chance para que os jogadores pouco utilizados durante a temporada mostrem serviço. É o caso do goleiro Mateus Claus. Ele será uma das novidades contra o Doce Mel e garante que está pronto para estrear pelo Esquadrão em 2023.

"Estamos todos preparados. A gente sabe que tem um jogo importantíssimo na próxima semana, na Copa do Nordeste, para nosso futuro na competição. A gente tem consciência disso, está todo mundo preparado. Se assim o professor escolher fazer essa rodagem no elenco, a gente tem que corresponder, porque todo mundo está com a ideia de querer jogar, mas só jogam 11. É importante aproveitar a oportunidade", disse o goleiro.

No ano passado, Claus terminou a temporada como o titular da meta tricolor após a lesão de Danilo Fernandes. Com a virada do ano, ele perdeu a posição para Marcos Felipe, contratado junto ao Fluminense. Apesar da reserva, o goleiro garante que tem uma boa relação com o companheiro de posição.

"A minha relação com Marcos é ótima. A gente está num clube de nível, então terão outros goleiros de nível alto. Essa concorrência, essa parceria, a entrega do dia a dia, é bom para nós dois. Quem ganha com isso é o Bahia", explicou.

"Goleiro só joga um. É uma posição ingrata. O Marcão está bem. A gente respeita o momento. Quando chegar o meu momento e eu mostrar, estiver preparado, vai ser da mesma forma, ele vai ter esse respeito. Tudo pelo bem do clube", completou Claus.

Na versão 2023 do Esquadrão, Mateus Claus sabe que terá que apresentar uma nova característica: a de jogar com os pés. A função faz parte do estilo de jogo do técnico Renato Paiva. Marcos Felipe costuma ter atuações destacadas, com saídas constantes do gol. Claus afirma que está pronto para manter o mesmo padrão.

Como já está classificado no Baianão, o Bahia quer mudar o foco para a Copa do Nordeste. Na próxima terça-feira (14), o time recebe o Fortaleza, na Fonte Nova, pela terceira rodada.

O tricolor não vive boa fase na competição regional e soma apenas um ponto em dois jogos. Por isso, a ideia de Renato Paiva é descansar os atletas antes do confronto com os cearenses. Na sequência, o Esquadrão encara o Atlético de Alagoinhas e o Sport, ambos fora de casa, pelo torneio.