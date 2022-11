Titular da Argentina se lesiona e está fora da Copa do Mundo; veja

Invicta há 35 jogos, a Argentina chegará à Copa do Mundo do Catar como uma das seleções favoritas na briga pelo título. Mas o técnico Lionel Scaloni recebeu uma má notícia na tarde desta terça-feira (8) com a confirmação de uma lesão de um dos seus jogadores titulares. O meio-campista Lo Celso, que atua pelo Villareal, da Espanha, sofreu uma lesão na coxa no último dia 30 e precisará passar por uma cirurgia, o que deve afastá-lo dos gramados por um mês, pelo menos.

O meia saiu de campo aos 25 minutos da segunda etapa na derrota do Villareal por 1x0 contra o Athletico Bilbao. Veículos argentinos como o TyC Sports e o jornal Olé afirmaram que os primeiros exames feitos pelo departamento médico foram inconclusivos, mas nesta terça Lo Celson foi informado que a situação era, de fato, grave e que ele passará por uma cirurgia.

O treinador Lionel Scaloni reiterou que não há possibilidade de convocar atletas que não estejam 100% aptos a atuar na estreia da Argentina na Copa, no dia 22 de novembro, contra a Arábia Saudita. O técnico já está com sua comissão no Catar e irá anunciar os 26 nomes oficiais no dia 14 de novembro.

Aos 26 anos, essa seria a segunda Copa do Mundo de Lo Celso, que atuou em 2018 no elenco treinado por Jorge Sampaoli quando jogava pelo Paris Saint-Germain. O meia tem 41 jogos disputados com a camisa dos hermanos e o título da Copa América de 2021.

Para ocupar seu lugar nome titular, nomes como Papu Gómez, do Sevilla, Ezequiel Palacios, do Bayer Levekursen, e Alexis Mac Allister, do Brighton, estão na briga.