Titular desde que chegou à Toca, Zeca está fora do próximo jogo do Vitória

Zeca trabalhou um bocado desde que chegou à Toca do Leão. O lateral direito entrou no time assim que foi regularizado e não saiu mais. No entanto, ele vai ficar fora do jogo de despedida da Copa do Nordeste. Suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, o jogador não vai enfrentar o Campinense, no dia 22, às 21h30, no estádio Amigão, em Campina Grande.

O rubro-negro entrará em campo apenas para cumprir tabela, já que está eliminado do torneio regional desde a sexta rodada. A tendência é que Railan ocupe a posição. Suspenso, ele não participou da vitória por 2x0 contra o Ceará, na noite de quarta-feira (8), no Barradão, mas está novamente à disposição.

No Ba-Vi que antecedeu a partida diante do time cearense, Railan foi escalado pelo técnico Léo Condé como ponta, mas deve voltar à posição de origem em função da ausência de Zeca.

Zeca estreou com a camisa do Vitória em 21 de janeiro e marcou o gol do empate em 1x1 com o Santa Cruz, no Barradão, pelo Nordestão. Se manteve como titular nos 13 jogos seguintes do Leão, em alguns deles atuando na lateral esquerda, posição que também ocupa por ser ambidestro.

O Vitória estreia na Série B do Brasileiro em 15 de abril, contra a Ponte Preta.