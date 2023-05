Titular em todos os jogos da Série B, Rodrigo Andrade desfalca o Vitória contra o Mirassol

O Vitória vai ter um desfalque importante no jogo contra o Mirassol. Homem de confiança do técnico Léo Condé no meio-campo rubro-negro, o volante Rodrigo Andrade não vai enfrentar a equipe paulista na sexta-feira (19), às 19h, no estádio Municipal de Mirassol. Ele levou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-GO e, suspenso, está fora da 7ª rodada da Série B do Brasileiro.

Rodrigo Andrade foi o único jogador do meio-campo a defender o Vitória nas seis partidas da Série B disputadas até aqui. Titular absoluto com Léo Condé, ele ainda marcou um gol na estreia por 3x0 contra a Ponte Preta, no Barradão. Em apenas duas partidas, ele deixou o campo antes do apito final, já próximo aos acréscimos do segundo tempo, contra ABC e Botafogo-SP.

Com a suspensão, o técnico Léo Condé terá que testar outro jogador na posição, algo que pode ser necessário no segundo semestre. Rodrigo Andrade tem contrato com o Vitória até o dia 31 de julho e ainda não chegou a acordo para renovação.

"A gente tem conversado. A vontade dele é ficar no Vitória. Ele tem empresário, contrato, nunca disse para mim se assinou outro pré-contrato. Mas eu acho que a gente só vai saber quando concluir, em julho. Já fizemos proposta, já conversamos com ele. Só podemos saber em julho. Se não ficar, esperamos que fique, estamos medindo todas as forças pra isso", afirmou o presidente do Vitória, Fábio Mota, em entrevista coletiva concedida no começo deste mês.

O substituto imediato de Rodrigo Andrade no elenco rubro-negro é Matheus Trindade, que só foi relacionado para duas partidas da Série B. Na segunda rodada, ele entrou em campo no finalzinho do triunfo por 3x0 contra o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal. Na terceira rodada, não saiu do banco de reservas.

O também volante Diego Fumaça é outro à disposição, mas faz a função de primeiro homem de meio-campo. O zagueiro Marco Antônio, que vem sendo utilizado por Léo Condé como primeiro volante, também está apto. Ele se recuperou de lesão e começou a treinar normalmente com o grupo na última quinta-feira (11).

O elenco do Vitória se reapresenta na Toca do Leão na tarde desta segunda-feira (15), quando iniciará a preparação para o jogo contra o Mirassol.