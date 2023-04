Título do Bahia garante o Vitória na Copa do Nordeste

O 50º título estadual do Bahia deu uma boa ajudinha ao rival Vitória. Ao ficar com a taça do estadual de 2023, após triunfo por 3x0 contra o Jacuipense, domingo (2), na Fonte Nova, o tricolor assegurou ao Leão o direito de disputar a fase de grupos da Copa do Nordeste 2024.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) é dona de três vagas no Nordestão 2024, duas que levam direto à fase de grupos.

De acordo com determinação do órgão, o campeão estadual assegura uma das vagas na fase de grupos. Como o Bahia ficou com a taça, se garantiu através desse critério.

A segunda vaga, é do clube baiano com melhor posicionamento no ranking da CBF. Esse clube é o Bahia, mas como já conseguiu presença por outro critério, o benefício foi resguardado ao Vitória, melhor posicionado no ranking após o tricolor.

A terceira vaga do estado dá direito a disputar a fase eliminatória da Copa do Nordeste e é preenchida pelo time com melhor campanha no Baiano. Após o campeão Bahia, o time com melhor desempenho no estadual desse ano foi o Jacuipense, vice-campeão.

Na edição atual do Nordestão, o Vitória disputou a fase eliminatória e conseguiu se classificar para a fase de grupos, mas não apresentou bom desempenho na competição e acabou eliminado na fase classificatória com três rodadas de antecedência.