'Tive vísceras expostas', conta Débora Nascimento sobre separação de José Loreto

A atriz Débora Nascimento falou, quatro depois do fim do casamento com José Loreto, sobre a experiência de ter tido o fim da relação exposta em meio a rumores de traições do ator: "Sempre me preservei muito e, quando aconteceu, foi difícil ver as minhas vísceras expostas para o Brasil inteiro. Não devia satisfação a absolutamente ninguém, apenas para aquela a quem estava amamentando. Tentei me curar juntando os cacos".

No ar na série "Olhar Indiscreto", da Netflix, Nascimento deu entrevista ao jornal O Globo e relembrou a época do divórcio, depois de seis anos de casamento, e como foi viver essa experiência quando a filha do casal, Isabela, tinha apenas nove meses.

"O que eu queria era não parar de amamentar, e consegui até a Bella ter 1 ano e 8 meses. Não deixaria qualquer situação externa interferir. Não tomei antidepressivo, porque estava amamentando. Eu meditava, estive em uma oca. Ali, morri e renasci também".

Hoje, segundo a atriz, que fez par romântico com Loreto na novela Avenida Brasil, a relação dos dois é "reservada e humana, com muito papo reto". "Ele vai ser meu parceiro e sócio a vida toda. Somos uma comunidade só", disse Nascimento ao jornal O Globo.

Quando anunciaram a separação, Débora e Loreto foram o tema preferido da internet. A atriz, no entanto, disse que preservaria o nome da suposta amante de Loreto. "Para não expor mais uma mulher", escreveu à época, em uma publicação no Instagram. O ator, em algumas oportunidades, assumiu que "errou".



Recentemente, Loreto e a influenciadora digital Rafa Kalimann terminaram o relacionamento de seis meses.