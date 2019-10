"Tivemos muita sorte de ter Will Smith no filme", diz Ang Lee

O diretor Ang Lee

Ang Lee fez de tudo, desde emoção ganhadora de Oscar até ação espetacular, e agora retorna com ambas, utilizando tudo que aprendeu na criação de um novo tipo de cinema. Sendo um dos mais ousados e aclamados cineastas em atividade, não deve haver nada que Ang Lee não possa fazer. Talvez seja por isso que ele torna a vida tão difícil para si mesmo.

PROJETO GEMINI é a combinação de tudo que Lee aprendeu durante 30 anos, em uma carreira incomparável de sucesso e diversidade – desde seus inovadores dramas familiares em Taiwan até a ação ganhadora de Oscars de O Tigre e O Dragão, com os posteriores dramas de época aclamados Razão e Sensibilidade e Tempestade de Gelo. Não esquecendo, é claro, do filme pelo qual ele ganhou seus primeiros dois Oscars, o maravilhoso O Segredo de Brokeback Mountain de 2005.

Lee começou a explorar as possibilidades do cinema digital quando fez seu filme Hulk, da Marvel, apesar do fato ter sido mais satisfatório com o campeão de bilheterias adaptado do livro best-seller As Aventuras de Pi. Essa história – sobre um garoto à deriva em um bote salva-vidas com um tigre – ganhou quatro Oscars, uma prova do quanto o diretor e sua equipe dominaram o meio. “Passo a passo, estou chegando a um mundo novo”, disse o cineasta de 64 anos de idade. “Projeto Gemini é a cinematografia suprema...”.

Você conquistou tudo no cinema – sucesso nas bilheterias, Oscars. O que continua impulsionando você?

“Eu não tenho uma lista de checagem, tipo, ‘devo fazer isso e aquilo antes de me aposentar’. Simplesmente amo fazer filmes e há muitas coisas para aprender. Sou curioso, não posso evitar. Se sei o que fazer, perco um pouco o interesse. Se sei como devo fazer, aí então é que fico mesmo nervoso. Não sei o que isso revela sobre minha psicologia. Tento não entender isso! Psicologicamente, se sei como fazer algo, sinto como se algo muito ruim fosse acontecer !”.

Você sempre foi uma pessoa curiosa?

“Sobre filmes sim, mas não sobre qualquer outra coisa [risos]. Como os iPhones, eu os uso para fazer uma chamada e é só isso. Mas, produzir filmes, é como me associo com a vida; como descubro o mundo e a mim mesmo. Acredito mais nos filmes do que acredito na vida. Os filmes fazem sentido, a vida não faz. Quando olho através do visor, o mundo faz mais sentido para mim. Fico mais atraído por ele. Apenas lidar com a vida, com as pessoas, sempre foi assim. Assim que vi aquela imagem, tudo mudou. A vida era muito confusa. E queria entendê-la, resolvê-la, para criar algo maravilhoso”.

Will Smith ficou com medo porque vocês dois estavam fazendo algo completamente novo com PROJETO GEMINI?

“Você teria que perguntar a ele! Para mim, Will aceitou tudo. Tivemos muita sorte de tê-lo no filme. Para fazermos este filme precisávamos de um grande astro do cinema – um astro do cinema que era grande há 25 anos e ainda é grande agora, para que tivesse filmagens na tela da versão mais nova como uma referência para construir Junior. E há talvez somente duas ou três pessoas que atendem este critério. E também você precisa de alguém que possa fazer um filme de ação! Então tivemos muita sorte de termos Will. E acontece que ele também queria trabalhar comigo. É engraçado que, não faz tanto tempo, assisti a um vídeo dele no YouTube promovendo um de seus filmes em Taiwan, no tapete vermelho. Ele gritou para as câmeras, ‘Ang Lee! Cadê você? Estou ficando velho! Me use! Estou na sua terra! Segui você em todo seu caminho para sua casa!’. Isso foi talvez há dois anos e meio, três anos. Pensei, ‘isso é interessante...!’”.

O que tinha em PROJETO GEMINI que o atraiu?

“O conceito: alguém lutando contra si mesmo mais novo. Para mim, isso se resume em como você lida consigo mesmo – se você vivesse novamente, o que faria? E no futuro, você gostaria de ouvir este conselho, ou viver sua própria vida? É claro que estamos passando essa ideia em um filme de ação de arrebentar, visualizando aquele conflito interno através da ação, do drama. Estou pegando um gênero de filme e tentando encontrar um caminho para uma nova ética daquilo que a 3D realmente precisa, de onde ela pertence. Não acho que conhecemos o cinema dimensionalizado. Ainda nem arranhamos a superfície. No passado vínhamos fazendo filmes em 3D como se fossem planos. Passo a passo, começando com As Aventuras de Pi, estou chegando a um novo mundo. Com este filme estou realmente motivado para encontrar uma nova estética, um novo artifício, uma nova beleza, uma nova maneira de iluminar, de interpretar. Levando o público para um mundo diferente, descobrindo esse mundo. É muito empolgante descobrir isso todos os dias, de tomada em tomada. E os atores foram maravilhosos.

Você é conhecido por obter grandes interpretações dos atores. Porque eles respondem a você?

“Acho que quando você está dirigindo os atores em um filme você tem que conhecê-los, conhecer seus métodos e seu treinamento. Quando vim para os Estados Unidos, queria ser um ator. Esse era meu histórico em Taiwan. Mas, não sabia falar inglês, não sabia interpretar, por isso não consegui nenhum papel. Então, eu tinha que dirigir. E descobri que dirigir era muito mais fácil, então isso se tornou meu trabalho. Sempre me considerei como um ator fracassado. Para mim a ordem das grandes coisas para ser é ‘astro do rock’, ‘astro do cinema’ e ‘diretor’ – nesta ordem. Mas ainda me vejo como um intérprete, apenas usando as câmeras. Encontrei meu meio. Não tenho que estar no centro do palco nem sob as luzes das câmeras. Faço minha interpretação através da direção dos filmes. Portanto, sempre me senti muito próximo dos atores, posso sentir como eles se sentem. Sou o encantador de atores, ou algo assim!”.

A tecnologia que você está usando nesse filme é muito complexa. Você ficou alguma vez tentado a pegar um atalho?

“Nunca. Tive dúvidas sobre mim mesmo cerca de três vezes por dia, mas nunca sobre isso. O caminho mais difícil é o caminho certo. Tinha que ser difícil. Não sou sádico nem nada disso, mas a clareza significa que você tem mais material com o qual trabalhar. É muito desafiador e leva muito tempo, mas é muito mais rico. A criação de Junior é uma ciência e uma arte performática, algo que nunca vimos anteriormente. O Will de hoje não é o Will de 25 anos atrás – sua face faz coisas diferentes! O que apresentamos em Gemini Man não é Bad Boys; não é o que ele fez há 25 anos. Nosso meio é super genuino. Ele faz algo diferente com algo com que as pessoas estão tão familiarizadas”.

O que você conseguiu no filme é um novo tipo de cinema. O que deixou a tecnologia pronta?

“Não está pronta [risos]! Trinta anos e não está pronta. Mas esta é a parte empolgante. Você consegue descobrir – não apenas fazendo algo bom, descobrindo algo novo. Isso é muito gratificante. Espero que o público e todo mundo compartilhem nosso entusiasmo. Este é o porquê de estarmos fazendo isso!”.

Esse processo o revigorou?

“Certamente! Você se dá conta de que nem sabe mais como fazer um filme! Todas as coisas que você sabia anteriormente não funcionam exatamente. É difícil, mas é fascinante. A equipe de Gemini Man, depois que terminou, ficou deprimida, com se tivesse síndrome pós-traumática. Como se tivesse ido adiante e voltado para trás. A adrenalina desse tipo de produção cinematográfica, nunca havia sentido nada como isso anteriormente. Você joga tudo que sabe no filme e está em alerta máximo todo o tempo. Esse tipo de adrenalina é incrível. Isso é mais cinematografia do que nunca! Isso é cinematografia suprema.

Depois disso, você consegue se imaginar retornando à produção tradicional de filmes?

“Não, não consigo. Estou bastante afundado nisso. É uma nova religião. Quando se trata do tradicional, não quer dizer que isso é superior, é simplesmente um meio diferente. Com aquele meio tradicional, nós sabemos bem o que precisamos saber, e sabemos há muito tempo. Quero explorar algo que não conheço”.

Então, qual é seu próximo passo?

“Quero tentar o próximo passo! Em cada filme, começando com As Aventuras de Pi, tenho procurado o que o cinema digital pode fazer por nós. Isso é uma nova linguagem, e estou tentando falar esta linguagem. É uma experiência diferente, um processo diferente, um filme final diferente. Acho que no cinema, daqui a 500 anos, as pessoas olharão para trás e dirão, ‘Oh, para os primeiros cem anos eles só fizeram isso...’. As pessoas olharão para trás e se darão conta do quanto mais havia para ser feito. Recuso-me a pensar de que há quase 50 anos alcançamos nosso topo. Nós apenas arranhamos a superfície. Há ainda muitas coisas a serem exploradas. É como cinema mudo. E como o som, a cor. Nós passamos por isso!”.

A tecnologia mudou a maneira na qual você dirige os atores?

“Muito. Mais frequentemente do que não, eu daria a um intérprete motivação e diria ‘Não se desvie disso. Você tem uma tarefa, uma atuação’. Mas não é isso que fazemos na vida real. Na vida, você tem outras ideias na cabeça. Então, passo para eles muitos outros pensamentos. É mais difícil, mas mais interessante continuar passando para eles muitas outras ideias diferentes para mantê-los vivos no novo meio. Você tem que trabalhar muito mais arduamente, numa marcha diferente. Eles são bons profissionais, então estão tentando fazer coisas que nunca fizeram antes. E quando isso ganha vida, você sabe”.

PROJETO GEMINI é o filme do qual você sente mais orgulho?

“Tenho orgulho de cada filme que faço. É como seus filhos, você não pode escolher um favorito! Mas eu certamente me sinto muito orgulhoso de ter feito esse filme porque existem muitas incógnitas. E esta é a melhor equipe que eu já reuni. Pessoas dispostas a deixar seu orgulho de lado e que sabem que ainda têm muito que aprender, desenvolver, descobrir. Isso não é fácil. Todos tinham que controlar seus egos para trabalharem juntos. Essa é uma experiência muito emocionante. Uma vez que você prova isso, você não quer fazer outra coisa. Você se sente como o Junior; você sente aquela inocência novamente. Tinha um membro importante da equipe de câmeras que fez um trabalho tão incrível que no final do dia eu disse, ‘quero lhe pagar o jantar’. Durante o jantar, estávamos conversando, e ele disse, ‘essa filmagem me fez lembrar a razão pela qual eu queria fazer filmes em primeiro lugar’ e começou a chorar. Isso acontece muito comigo, pessoas que se emocionam, perdidos nesta inocência. Você se torna os filmes que você faz. Gradualmente, você está no filme. Ele é sua vida, sua vida profissional e sua vida pessoal. É muito reflexivo. Você apenas espera que no próximo filme você tenha a mesma dosagem, a mesma sensação”.

Como foi sua primeiríssima conversa sobre PROJETO GEMINI?

“Tenho idade suficiente para imaginar, ‘se me encontrasse comigo mesmo mais novo, como seria?’. Se tenho 40 anos de idade não penso nessas coisas! Agora estou numa idade onde você é atingido de repente pelos elementos. O roteiro original era um suspense de ação direto. Escrevi para eles e disse, ‘Este filme tem o potencial para isso e para aquilo’. E estava preparado – caso eles dissessem ‘Oh, isso não é o que fazemos’ – para recusá-los. Mas eles responderam imediatamente, dizendo ‘Sim, queremos fazer esse filme’”.

O que você diria para você mesmo com 23 anos, caso o encontrasse?

“Ah, eu diria cai fora! Não quero vê-lo. Se vejo alguém com a mesma camisa que estou usando, fico irritado. Quanto mais um clone de mim mesmo! Uma pessoa exatamente igual? Imagine o quanto então eu ficaria irritado! Não quero lidar com ele. Acho que, na vida, como na sua carreira, não deveria haver nenhum arrependimento. Todos estão fazendo o seu melhor. Isso é a vida, sabe? Quando passar, passou. Penso que é importante viver o momento. Caso você aproveite bem ou não, é o seu caminho. Penso que esta é a mensagem do filme: deixe aquele cara em paz. Ele está ok, você está ok. Não pense que você não está ok. Esqueça. Não seja tão severo consigo mesmo. Todos temos algum ódio de nós mesmos, quase sempre disfarçado em narcisismo, todos achamos que há algo não tão certo em nós mesmos. Mas, este é um filme que diz ‘Está tudo bem, no final das contas está tudo ok. Você está ok’. É isso que quero dizer para mim mesmo”.