TJ-BA lança edital para 277 vagas de técnico e analista

O Tribunal de Justiça da Bahia divulgou o edital de concurso TJ BA 2023 para cargos da área de apoio. São 277 vagas de níveis médio e superior, dessas 252 vagas de analista judiciário e 25 para escrevente de cartório. A contratação será pelo regime estatutário, que assegura a tão sonhada estabilidade empregatícia.

O edital divide as oportunidades em cargos para a comarca de Salvador/BA e para as demais comarcas do Estado da Bahia.



Para a comarca de Salvador, as oportunidades são nos seguintes cargos:

► Analista Judiciário - Área Judiciária - Subescrivão

► Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador

► Analista Judiciário - Área Judiciária - Técnico Jurídico

► Analista Judiciário - Área Administrativa - Técnico de Nível Superior

► Analista Judiciário - Área Administrativa - Administrador

► Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Arquiteto

► Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Auditor

► Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Contador

► Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Engenheiro Civil

► Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Engenheiro Eletricista

► Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Engenheiro Mecânico

► Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Engenheiro de Segurança do Trabalho

► Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Estatístico

► Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado -Jornalista

► Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Médico

► Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Pedagogo

► Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Psicólogo

► Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Assistente Social

► Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação

► Técnico Judiciário - Escrevente de Cartório

Já para as demais comarcas do estado, as chances são apenas para analistas nas áreas área judiciária - subescrivão; e Oficial de Justiça Avaliador; além do técnico judiciário - escrevente de cartório. Em todos os casos há chances para candidatos com deficiência, negros e ampla concorrência.

Para concorrer ao cargo de técnico escrevente, basta ter o nível médio completo, enquanto o analista exige nível superior, podendo ser em qualquer área ou em algumas específicas, de acordo com a carreira escolhida. Os salários são de R$3.725,10 para o cargo de técnico e R$6.111,82 para os cargos de analista e, para se inscrever, basta acessar o site da organizadora entre os dias 11 de abril e 10 de maio, pela internet, e preencher o formulário com todos os dados para cadastro. As informações precisam estar completas, corretas e atualizadas.

A banca será responsabilidade da Fundação Carlos Chagas (FCC) e, para confirmar a participação, o candidato deve imprimir o boleto bancário e quitar a taxa de inscrição, cujo valor é de: R$80 para técnico e R$120 para analista.

O certame contará com provas objetiva e discursiva, realizadas no dia 23 de julho, sendo que a prova do técnico pela manhã e a prova do analista à tarde. Os exames serão realizados nos municípios de Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Porto Seguro, Salvador e Vitória da Conquista e terão a duração de quatro horas. Durante esse período, os candidatos responderão a 40 questões de Conhecimentos Básicos; 20 de Conhecimentos Específicos e uma redação como prova discursiva para todos os cargos.

O prazo de validade do concurso TJ BA será de dois anos, contado a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.