TNT apresenta show para comemorar cinco anos de carreira de Pabllo Vittar

Um show recheado de sucessos marca os cinco anos de carreira de uma das drag queens mais famosas do mundo e a TNT transmite essa comemoração com exclusividade. Pabllo Vittar apresenta o espetáculo I am Pabllo, nesta terça (14), às 22h, com pré-show às 21h30, na TV e no YouTube do canal, com sinal aberto para toda a América Latina.

Pabllo coleciona diversos prêmios, alcançou a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube, já foi reconhecida pela revista Time como uma das principais líderes influentes da nova geração e foi a primeira cantora drag queen a receber um prêmio no MTV EMA.

Sobre o show, Pabllo diz que é um presente para os fãs e uma forma de agradecimento: "É emocionante passar por alguns dos momentos da minha carreira através deste projeto. Sem dúvidas é uma grande festa e um carinho para os Vittarlovers, sem eles nada disso seria possível. Sou muito grata. Que venha muito mais".