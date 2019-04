'Tô errado? Tô. Mas ninguém tem sangue de barata', diz Neymar após soco em torcedor

Depois de agredir um torcedor após perder o título da Copa da França no sábado (27), Neymar comentou uma postagem com o vídeo da cena no Instagram. "Tô errado? Tô. Mas ninguém tem sangue de barata", escreveu o jogador. O PSG perdeu nos pênaltis para o Rennes a decisão.

O torcedor em questão, amigo de um jogador do Rennes, provocou todos os jogadores do PSG quando eles passavam pela escada para sair do campo. Em vídeos postados online, é possível ver o torcedor chamando Buffon de "bouffon" (em francês, "bobo"). Ele também chama Verratti de racista e manda Neymar "aprender a jogar bola".

Depois do jogo, Neymar já tinha postado lamentando a derrota. Ele comemorou a volta aos gramados como titular após lesão que o afastou por tanto tempo dos campos. "Ninguém quer perdeu, eu então... Quem me conhece sabe o quanto sou competitivo e o quanto a derrota me abala. Mas perder faz parte da vida de um atleta, nos faz crescer, nos faz pensar, nos faz MELHORAR. Feliz de poder voltar a jogar, de voltar a fazer gol e me sentir bem dentro de campo, mas o sentimento maior hoje é de tristeza", escreveu.