Toalha da aposentadoria de Kobe Bryant é leiloada por R$ 170 mil

Até quanto você pagaria para ter um idem pessoal do seu grande ídolo? Uma pessoa elevou essa resposta a um valor bem alto: 33 mil dólares (cerca de R$ 170 mil). Um fã do Los Angeles Lakers desembolsou essa quantia para adquirir, via leilão, uma toalha que Kobe Bryant usou em seu discurso de aposentadoria do basquete.

O último jogo do astro da NBA - que morreu em um trágico acidente de helicóptero em janeiro deste ano, com a filha Gianna e outras 7 pessoas - aconteceu no dia 13 de abril de 2016. Na partida, o Mamba Negra anotou 60 pontos e ajudou os Lakers a vencer o Utah Jazz. Ao encerrar sua carreira de 20 anos no basquete, Kobe protagonizou um belo discurso do adeus, emocionando o público presente no Staples Center.

Naquela ocasião, estava com a toalha em questão sobre os ombros. Segundo o presidente da empresa que organizou o leilão, em entrevista à CNN americana, foi David Kholer, colecionador de recordações e fã do Lakers, quem levou o item para casa. Foram 16 lances até o vencedor, de 33.077,16 dólares (mais de R$ 172 mil).

A toalha, aliás, já tinha sido leiloada antes. Na primeira vez, foi arrematada por menos de 9 mil dólares (cerca de 45 mil reias).