Toca! anuncia principais atrações da programação até dezembro

O Toca!, projeto que celebra a música autoral contemporânea brasileira, estará de volta em breve. Depois de receber nomes como Anelis Assumpção, Ifá, Duda Beat, Majur e Hiran, entre outros, na temporada passada, o evento terá mais uma rodada de edições a partir do mês que vem, no pátio do Goethe-Institut Salvador (Av. Sete de Setembro, 1809, Corredor da Vitória). E o CORREIO antecipa as principais atrações até dezembro.

A Mulamba será a responsável por abrir as programações, no dia 2 de agosto. O show marcará a primeira apresentação na capital baiana do grupo, que é formado só por mulheres. A turma é conhecida por reforçar o protagonismo feminino com a poesia e a força de suas letras, que são acompanhadas de instrumentos de corda e percussão.

A banda ganhou notoriedade no Brasil após o single P.U.T.A, que já passa das 3 milhões de visualizações no YouTube. Aqui, chega com a turnê de seu primeiro disco, intitulado Mulamba. Os ingressos já estão sendo vendidos de forma online, na plataforma Sympla.

O maranhense Phill Veras comandará a edição do dia 13 de setembro. O espetáculo será baseado no mais novo disco do artista, Alma. O álbum foi lançado quatro anos depois de seu trabalho anterior e traz somente composições do músico - que também assina a produção do projeto.

Phill Veras fará show no Toca! dia 13 de setembro

(Foto: Marianna Tondolo/Divulgação)

O show no Toca! será a estreia de Phill em Salvador com sua banda completa - ele já esteve uma vez na cidade, mas em formato de voz e violão.

Filipe Catto subirá ao palco montado no Goethe-Institut Salvador no dia 19 de outubro. Cantor, instrumentista, compositor, ilustrador e designer de Lajeado, no Rio Grande do Sul, ele já se apresentou ao lado de nomes como os baianos Gilberto Gil, Maria Bethânia e Daniela Mercury, e já teve canções em trilhas sonoras de novelas da Globo, como Cordel Encantado (música Saga), Sangue Bom (Quem É Você) e Joia Rara (Flor da Idade).

Filipe Catto comandará espetáculo no dia 19 de outubro

(Foto: Divulgação)

O artista, atualmente, viaja com a turnê O Nascimento de Vênus, que é baseada em seu terceiro disco, Catto. Os ingressos, tanto para o show dele quanto para o de Phill, serão vendidos a partir desta quarta-feira (24), no Sympla.

Panteras Negras fará a estreia de uma atração baiana na segunda temporada do Toca!. Primeira banda instrumental do mundo formada só por mulheres negras, o grupo tocará no evento no dia 22 de novembro - o Mês da Consciência Negra.

A banda Panteras Negras se apresentará no dia 22 de novembro

(Foto: Juh Almeida/Divulgação)

No show, estarão ritmos como afro, o afoxé, o samba-reggae e a música afro-cubana. E há também o diferencial da turma: a utilização da fala em intervenções com poemas autorais e coros vocais em algumas canções.

Fechando as programações de 2019 desta segunda temporada, virão os goianos da Carne Doce, no dia 14 de dezembro. A banda trará a turnê do disco Tônus, lançado em 2018 pela Natura Musical e aplaudido pela crítica musical.

O grupo Carne Doce encerra as programações da edição 2019 da segunda temporada, no dia 14 de dezembro

(Foto: Filipa Aurélio/Divulgação)

Especiais

Além dos espetáculos anunciadas, o Toca! também promete edições extraordinárias - como será o caso de Larissa Luz cantando Elza Soares. A cantora e compositora baiana, que arrancou elogios encarnando a diva da música brasileira, fará no evento a estreia nacional do show Do Cóccix Até o Pescoço, em referência ao disco Elza que teve turnê mundial - e que lhe rendeu uma indicação ao Grammy.

Edições especiais estão previstas ainda para o Verão no início de 2020 ou para outros projetos que rolam no Goethe Institut. Como o espetáculo da cantora maranhense Rita Benneditto, que levará para o palco da instituição o projeto Tecnomacumba, no dia 23 de agosto. Será uma edição do Toca! dentro do 13° IC Encontro de Artes.

O Toca! é uma realização do InsPire Music, da Dimenti Produções Culturais e do Goethe Institut, com parceria do Haus Kaffee.

Programação do Toca! 2019:

02/08 – Mulamba (PR)

23/08 – Rita Benneditto (MA) (edição especial dentro do #IC13)

13/09 – Phill Veras (MA)

04/10 – Larissa Luz (BA) canta Elza Soares em Do Cóccix Até o Pescoço (edição especial)

19/10 – Filipe Catto (RS)

22/11 – Panteras Negras (BA)

14/12 – Carne Doce (GO);

Ingressos:

Já estão à venda, na plataforma Sympla, para o show da banda Mulamba. Nesta quarta-feira (24), no mesmo portal, começarão a ser comercializadas as entradas para os espetáculos Phill Veras e Filipe Catto. Edições futuras serão vendidas em breve no site. Em datas próximas às apresentações, os ingressos também estarão disponíveis na bilheteria do Haus Kaffee (Pátio do Goethe-Institut) e nas lojas Soul Dila;

Local: Pátio do Goethe-Institut Salvador-Bahia (Av. Sete de Setembro, 1.809, Vitória/estacionamento no acesso pela Av. Reitor Miguel Calmon, n° 3.984, Canela);

Data: uma ou duas edições mensais entre 2 de agosto a 14 de dezembro;

Horário: 20h (abertura do espaço às 18h30);

Classificação indicativa: 18 anos.