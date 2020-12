Toca na Mão: projeto exibe vídeo de Manuela Rodrigues

A cantora e compositora Manuela Rodrigues é a segunda atração do projeto Toca! na Mão, que será apresentado nesta segunda (7), a partir do meio-dia, no YouTube do projeto. Em quatro episódios com artistas baianos, a produção original mistura show com entrevista.



O projeto é derivado do Toca, que desde 2018 promove a música autoral contemporânea e sempre acontecia no Pátio do Goethe-Institut. No contexto pandêmico, o cenário é o teatro do instituto, que trouxe um clima intimista para os videocasts.

A iluminação e os planos de câmera dão ênfase a detalhes corporais e expressivos, enquanto o convidado apresenta suas músicas e fala de suas motivações, inspirações e aspirações artísticas e de construção de mundo.

Com uma formação que inclui graduação em canto na UFBA e estudos em Nova Orleans, nos Estados Unidos, Manuela fala de sua trajetória e dos álbuns Rotas (2003), Uma Outra Qualquer Por Aí (2011) e Se a Canção Mudasse Tudo (2016). Em seu mais recente show, Grito, ela canta e toca piano, numa formação minimalista. As temáticas das canções refletem sobre a vida e as percepções da mulher negra na sociedade.



O Toca! na Mão estreou semana passa com Livia Nery - cujo vídeo está no canal e segue com Rachel Reis (dia 12/12) e Giovani Cidreira (dia 17/12). Hoje, a partir das 12h, no www.youtube.com/tocasalvador.