Tocador de violão, Alisson fala de ritmo dentro e fora de campo

Alisson Cassiano entrou em campo 41 vezes no ano passado com o ABC e se mostrou confiante para manter o ritmo com a camisa do Vitória. "Foi uma experiência muito boa a que eu tive na última temporada. Consegui desempenhar bons jogos. Uma sequência boa traz confiança para o atleta e todo atleta precisa disso pra desenvolver o seu melhor, confiança e ritmo de jogo. O futebol é coletivo, mas depende também da individualidade de cada um".

O zagueiro de 27 anos foi apresentado oficialmente pelo Vitória nesta sexta-feira (7). Essa daí não foi a única vez que ele falou sobre ritmo, algo que Alisson procura ter sempre, dentro e fora de campo. O zagueiro toca violão há seis anos e usa o instrumento para se acalmar quando está concentrado para os jogos.

"Eu me converti em 2013 e sempre falava que queria ter um violão para tocar no meu quarto quando estivesse em oração. Ganhei ele de presente no meu aniversário em 2016 e, a partir dali, aprendi a imitar. Entrava no YouTube e dois anos depois eu sabia tocar várias músicas, mas não sabia o que era dó, sol, ré...", contou, em meio a risos. "Vim aprender isso recentemente. É algo que gosto bastante e costumo trazer quando estou concentrado. Me traz paz e tira a pressão, me dá uma acalmada", disse.

Diversão à parte, Alisson Cassiano sabe da responsabilidade que tem com o Vitória nesta temporada. "O cara que vem aqui para o Vitória tem que saber que vai ser cobrado para ganhar sempre e a gente tem isso bem esclarecido", afirmou.

Revelado pelo ABC, o zagueiro defendeu também Guaratinguetá, Joinville, Portuguesa Santista, Moto Club, São Bento, Patrocinense e Treze. No ano passado, ele voltou para a equipe potiguar, se firmou como titular e fez 20 jogos na campanha de acesso da Série D para a Série C. Agora, quer festejar novo acesso com o Vitória. "É uma honra estar podendo vestir essa camisa. A expectativa é de conseguir dar sequência em bons resultados e boas campanhas", projetou Alisson.

Confira outros trechos da entrevista coletiva de Alisson Cassiano:

Jadson

"Ele é um cara muito aberto. Conversa bastante sobre as experiências que já teve. Não só eu, mas tenho certeza que vocês também já torceram pra ele na seleção. É um cara que já viveu muita coisa no futebol e traz pra gente uma tranquilidade maior. É um cara que, so de estar ali, faz a gente sentir essa segurança e tenho certeza que vai ajudar muito".

Dado Cavalcanti

"Não trabalhei com o Dado, mas tem exigido muito da gente. É um cara que, a princípio, tem exigido muito um time construtivo nos poucos trabalhos que a gente teve até aqui. Um time com consciência, e essa é uma característica de jogo que eu gosto. Tem tudo pra que a gente consiga fazer um grande ano. Um time que saiba o que fazer com a posse de bola é algo que ele preza muito".

Quem conhece do elenco

"Eu já joguei com o Alan Pedro, estava com a gente no ano passado, foi emprestado. Os outros só de jogar contra mesmo".