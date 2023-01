Todas as mulheres deveriam agradecer ao ator Luiz Navarro

Você não imagina o quanto fico feliz quando acontece algo como essa declaração do ator que disse que saiu de casa - deixando uma filha de quatro anos, outra filha de quatro meses e a esposa puérpera - para, em resumo, "se reconectar". Ele fez um post explicando os motivos, na maior honestidade. Tá incomodado com a rotina de pai. Disse que ele não tá legal, sabe? Que não tem tempo nem pra ler um livro. Que assim não dá. Mas que estará sempre "por perto" pra "ajudar" e tal. E que, se/quando melhorar, voltará.

Adorei. Enquanto muitos, cinicamente, colocam nas mulheres a responsabilidade sobre os próprios atos ("ela não me deixa ser pai", "ela é louca", "ela virou outra pessoa depois da maternidade" etc), ele assumiu a verdade que a maioria dos homens nega: a própria mediocridade. Que quando a gente fala dá a maior confusão. Não só com eles, mas também com mulheres que ainda não entenderam o "espírito da coisa". Fica todo mundo nervoso. A desincumbência masculina, gente. Basicamente, é isso que esse ator exerce e explicita. É dentro dela que faz sentido tudo o que ele fala. Por isso que ele escreveu o post achando natural.

Agora, por pressão - e provável medo de perder "seguidoras" - o "desconectado" pediu desculpas e disse que escolheu mal as palavras. Discordo. Escolheu muitíssimo bem. Deu uma aula pública (prática e teórica) do exercício de paternidade brasileira contemporânea. É isso aí. Quem tem escolhido pessimamente as palavras são os homens que repetem "mas nem todo homem", igual a papagaio, toda vez que alguém pontua comportamentos coletivos, de maioria, em diversas áreas. Quem finge não entender os códigos do grupo do qual faz parte, ainda que os descumpra.

(Normalmente, de forma discreta e apenas em alguns detalhes.)

Também fazem escolhas ruins de palavras aquelas mulheres que, na vigência de qualquer relacionamento hetero minimamente funcional, tomam o todo pela parte e a exceção como regra. "Meu marido 'ajuda' muito com as crianças", repetem, orgulhosas, sem perceber que esse "orgulho" do mínimo obrigatório é a prova de que entendem o tamanho do problema de todas (todas!) nós. "Eu tenho e você não tem" parecem dizer para, em seguida, pedirem socorro por vivenciarem os desfechos comuníssimos dessas relações. Acontece demais. Sabemos que, na maioria das vezes, até a "ajuda" tem curto prazo de validade.

Todas as mulheres deveriam agradecer ao ator Luiz Navarro. Eu acho. Eu, pelo menos, agradeço a quem fala a verdade, o que é coisa cada vez mais rara. Ele explicou o que é a paternidade como está estabelecida. Sem tirar nem por. Embarca quem quer. É aquele o vínculo, é aquele o modo. É desse jeito livre, leve e solto. Agradeço porque foi ele mesmo quem falou e eu não preciso sequer interpretar nada. Nem dizer, nem chamar a atenção. Nem decodificar. Está tudo lá, escrito por um jovem e belo ator com jeito de gente boa demais. Quem não entendeu, tá assinando atestado de otária.

Ninguém é obrigado a ficar em casamento algum, mas o que Luiz diz não é isso. Ele afirmou que está cansado é da rotina. Que pode escolher "dar um tempo", que precisa se afastar da paternidade, que quer recobrar autoestima e, para isso, vai deixar as crianças aos cuidados da mãe e ganhar o mundo. Se separar das filhas. Mudar de casa. Respirar outros ares. Ele disse tudo isso porque, para uma imensa maioria, é um texto bem palatável. Para homens, não existe a "última chamada" para decidir ser pai e não falo apenas de biologia.

Por mais leis que existam, por mais militância, por mais que a gente brade, paternidade sempre é opcional, tenham quantos filhos tiverem, em que idade for. Por isso, eles sempre querem "ser pais". Porque podem "desistir" a qualquer momento. Perdi a conta de quantos "vamos ter um filho" dispensei até querer ser mãe, aos 37 anos, independente de ausência ou presença do outro lado, independente de como o "meu" homem da época atuasse. Eu queria um filho e não "o complemento" daquela relação. Aos dez anos de casamento, quando pedi a separação, meu filho também tinha quatro meses. Eu também precisava me reconectar. Eu também fui embora. Mas com meu bebê, claro, porque era com ele a conexão imprescindível.

Não há "reconexão" sem o filho, para uma mãe. Não há voltar atrás depois da maternidade. Trabalha-se na construção de um novo mundo que conta com aquela enorme presença, em todas as áreas. Esse é o ponto: para mulheres, filho não se apaga. Em mim, nunca houve sequer o desejo de estar sem meu filho, de não me responsabilizar. As que desejam, são barradas pela culpa. Se ultrapassarem a culpa, há todas as barreiras sociais até que se regulem. Que seja pela dor, ninguém se importa. Pariu, vai ser mãe. Da presença ou da ausência imensa e do julgamento geral.

Boa sorte, Luiz, na sua "reconexão". Veja bons filmes, faça belas viagens, transe com mulheres tenras que jamais engravidaram. Veja as crianças dos outros e lembre das suas com o pensamento "estão com a mãe, bem cuidadas". Quase sempre é verdade. Mostre fotos das meninas, tá massa. Mas deixa eu te contar só uma coisa: de todas as memórias que tenho, dos últimos 11 anos, meu filho pedido atenção é a imagem mais amada. Em todas as idades. Quem perde é você, saiba. Ainda que, agora, pareça que não.

Minha mãe me conta das páginas dos livros que eu rasguei, quando era bebê, enquanto ela tentava ler. Ela não leu, é verdade. Mas, junto com meu pai, escreveu uma história. De maternidade, paternidade, amor, presença e responsabilidade. Deliciosa e duríssima missão para a qual não é todo mundo que tem vocação e coragem. Não querer é tão legítimo quanto desejar, para homens e mulheres. Mas tem que decidir antes de parir. Depois que os filhos nascem, se ausentar é apenas a mais absoluta sacanagem. Por mais que se enfeite o ato com textinhos místicos e belas palavras. Aí é o seguinte, ó: não há perdão para maldade.