"Se bem que chamar cearense de cabeçudo, você não consegue identificar ninguém. Lá todo mundo é cabeçudo". Essas foram as palavras do presidente Jair Bolsonaro em live feite neste sábado (4) no Facebook.

A transmissão foi feita de uma sala no Palácio da Alvorada, em Brasília, residência oficial do presidente. Na ocasião, ele também participou por chamada de vídeo do I Encontro Cearense de Apoiadores do Aliança pelo Brasil, que ocorreu no Ceará.

Ele prometeu visitar a cidade de Crateús, terra natal do pai da primeira-dama Michelle Bolsonaro e agradeceu pela recepção do estado. "Acho que (o Ceará) foi o primeiro estado que tivemos grande recepção em aeroporto. Tudo começou por aí, se não me engano, um dos grandes articuladores disso acho que foi Alex Ceará, um cara cabeçudo". Foi aí que ele afirmou a frase polêmica: "Se bem que chamar cearense de cabeçudo, você não consegue identificar ninguém. Lá todo mundo é cabeçudo", disse.

Confira a fala do presidente: