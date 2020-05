Todo Errado

Ela é o novo incômodo social, a peça que não pode faltar no seu guarda-roupa. Acostumados a driblar as imposições da estação, o baiano, esse craque em inversão de boné, proteção de cotovelo com capacete e uso indiscriminado de óculos de sol na cabeça parte para seu torneio mais perigoso: a máscara que protege a papada. Diferente dos exemplos citados acima onde o desvio de função das vestes só irrita os fiscais do bom-gosto alheio, o uso inadequado do novo acessório invalida a proteção que deveria trazer. O "must" da vez deve cobrir o nariz e a boca, ser trocado de duas em duas horas, no caso dos de tecido, ou aumentar a exposição colocando papel toalha no lado interno e efetuando troca ao notar que já está úmido. A cantora Pitty, na transmissão ao vivo que comemorou os 17 anos do Admirável Chip Novo, contrariou o hit e recomendou: ”Não tira a máscara, estamos em pandemia”. Não tira, mas usa direito.