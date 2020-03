Todos contra o coronavíus: traficantes impõem toque de recolher em favelas do Rio

Quando surgiram as recomendações de governantes para que evitemos sair de casa durante a crise do coronavírus, diversos memes apareceram dizendo que o brasileiro só respeita toque de recolher de traficante. Pois parece que eles ouviram e agora os criminosos do Rio de Janeiro ordenaram que ninguém saísse de casa em diversas comunidades.

Antes, o governo do estado já havia decretado restrições para isolar a capital e tentar conter a propagação do vírus. O Rio de Janeiro possui 191 casos confirmados e 3 mortes por Covid-19.

Foram tomadas medidas como a redução do funcionamento de trens, barcas e metrô. No entanto, não foi determinado toque de recolher, com horário definido para que moradores estejam em casa.

Indo além das medidas tomas pelo estado, recado enviado pelas redes sociais nas comunidades de Rio das Pedras, Muzema e Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio, orienta que a população não saia das ruas a partir das 20h.

"Atenção todos os moradores de Rio das Pedras, Muzema e Tijuquinha! Toque de recolher a partir de hoje 20:00 hrs. Quem for visto na rua após este horário vai aprender a respeitar o próximo!".

Já em outra publicação, a nota ordena o toque de recolher todos os dias, no mesmo horário, e diz:

"Queremos o melhor para população. Se o governo não tem capacidade de dar um jeito, o crime organizado resolve".