'Todos em busca de um afeto', diz Roberto Mendes sobre novo EP

Além de ter virado babá da neta – “a melhor coisa do mundo” –, o compositor e violonista Roberto Mendes encontrou na quarentena um momento de reflexão sobre o mundo e isso resultou no EP Catetê. O trabalho que será lançado nesta sexta-feira (19), em todas as plataformas digitais, conta com parcerias de J. Velloso, Capinan, João Mendes e Tuni.

O afeto já vem no título do EP, batizado com o nome de uma comida: uma farofa à base de dendê acompanhada de peixe frito. O quitute era servido na casa de Tuni, em Acupe, cidade próxima a Santo Amaro frequentada por um Roberto Mendes encantado pela sonoridade do violão do músico anfitrião. Foi com ele que aprendeu a tocar o instrumento “como percussão ferida”.

“A primeira vez que vi Tuni tocando violão, percebi que era uma coisa diferente. Me impressionou aquela maneira de não dar acorde, tocar as notas soltas. Foi deslumbrante. Ficou muito claro pra mim que era um outro violão e eu investi nisso. Adorei, estudei ele, copiei ele”, conta Roberto. “É um violão bem diferente, é impressionante”, completa o representante do samba de roda santo-amarense.

A canção lançada no dia 26 de fevereiro narra esse encontro importante na formação de Roberto. Além de Catetê, outras quatro canções inéditas compõe o EP: Nunca Mais, Nunca Mais, parceria com Capinan, é uma balada que dialoga com questões do panorama político nacional; e Levanta Mulher, Corre a Roda é um samba de roda em parceria com J. Velloso que enaltece o poder feminino.

Já Marujo, feita com Nizaldo Costa, é “uma chula praieira” que evidencia o sotaque do violão singular presente nas rodas de samba do Recôncavo. Por fim, Querer Bem é uma canção composta por seu filho João Mendes e dedicada à sua neta Lina. O EP, nas palavras de Roberto, “é o resumo de uma temporada onde todos estão fechados em casa e em busca de um abraço, de um afeto, da proximidade do outro”.

Serviço

O quê: Lançamento do EP Catetê

Quando: Sexta-feira (19 de março 2021)

Onde: Todas as plataformas digitais

Pré-save: https://tratore.ffm.to/catete