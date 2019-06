'Todos juntos por um sonho', diz Cuéllar na chegada da Colômbia

A seleção da Colômbia chegou otimista a Salvador, local da estreia da seleção na Copa América, sábado (15), contra a Argentina, às 19h, na Fonte Nova.

Os colombianos desembarcaram na madrugada desta segunda-feira (10), um dia depois de golearem o Peru por 3x0 fora de casa, em Lima. Os gols foram marcados por Mateus Uribe, meia do América do México, duas vezes, e Zapata, destaque da surpreendente Atalanta, 3ª colocada no Campeonato Italiano.

O volante Cuéllar registrou a confiança na equipe através de uma foto dentro do avião assim que a delegação pousou na capital baiana. “Todos juntos por um sonho”, escreveu o jogador do Flamengo na legenda de uma foto publicada por ele no Instagram.

A Colômbia conquistou o título da Copa América apenas uma vez na história, em 2001, na única vez em que sediou o torneio - venceu o México na final por 1x0. Aquela edição ficou marcada para o Brasil pela eliminação diante de Honduras nas quartas de final.

Cuéllar é o único da seleção colombiana que atua no futebol brasileiro. O zagueiro Mina, ex-Palmeiras e atualmente no Everton, da Inglaterra, também está entre os 23 convocados pelo técnico português Carlos Queiroz. O destaque é meia James Rodríguez, do Bayern de Munique, artilheiro da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

A procura pelo jogo Argentina x Colômbia tem sido alta. Os ingressos das categorias 3 e 4 estão esgotados. Restam bilhetes das categorias 1 e 2, as mais caras, cujos preços são R$ 350 e R$ 250, respectivamente. Será a primeira vez que Messi e James Rodríguez jogarão em Salvador.

Os colombianos, por sinal, jogarão duas vezes na Fonte Nova. A outra será na terceira rodada, contra o Paraguai, dia 23 de junho. Entre os dois compromissos na Bahia, enfrentará o Catar, no dia 19, no estádio Morumbi, em São Paulo.