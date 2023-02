Todos os sonhos do mundo

Minha mente divaga, abstrai, flana sem rumo. Busco estabelecer uma distância segura dos noticiários, criar um campo de força que ricocheteie as cenas dos índios famélicos na Amazônia profunda. Minha saúde mental necessita desse hiato, dessa medida cautelar autoimposta. Porque não é fácil encarar um etnocídio tão brutal. O Brasil podre e atroz dos últimos quatro anos persevera, como um tumor que não foi devidamente extirpado.

Encontro refúgio nas páginas impressas dos romances, o que revela uma inequívoca tendência escapista. Leio Debaixo do Vulcão, de Malcolm Lowry. Transcorridos dois terços do livro, a sensação é de tempo desperdiçado. O calor mexicano que me incomoda fisicamente ao ler. As doses cavalares de mescal, tequila e outras bombas alcoólicas ingeridas pelo personagem principal. A sensação de desorientação e torpor, que se reflete na escrita trôpega de Lowry. Mas insisto, talvez por um traço masoquista, e sei que chegarei ao final, como já cheguei outras vezes em obras ainda mais claudicantes e enfadonhas.

Guardo em mim certo estoicismo e uma necessidade de perseverar. Provavelmente como um contraponto à tendência hedonista da boa mesa e do vinho que me acalenta, entorpece e muitas vezes faz com que eu abandone os momentos de leitura. Preciso me dedicar mais ao epicurismo, cultivá-lo como uma planta rara: as boas amizades, o prazer do conhecimento, a aquisição paulatina de sabedoria, a paz de espírito. Paz que, no meu caso, é sempre relativa.

Permaneço, aos 53 anos recém-completados, inseguro e perplexo como um principiante e temeroso diante do fim como um ancião. Curioso diante das engrenagens que movem a vida e fazem dela algo tão fascinante e tão terrível. Contemplo com atenção e alguma benevolência os seres ocos e insignificantes, feito troncos comidos por cupins. Ou aqueles que borrifam energia vital por todos os poros e em geral se vão cedo, como cometas. Ou ainda os seres complexos e contraditórios, que represam um oceano dentro de si. Esses me interessam mais.

Lembro agora de Mitzi, personagem de Michelle Williams em Os Fabelmans, o bonito filme memorialístico de Steven Spielberg. Há nela todo um Mediterrâneo de insanidade, furor e algo incógnito ansiando por escapar. Seu olhar, suas atitudes, seu desnorteio, sua paixão secreta deixam entrever o estrago que ela pode causar a si mesma e a quem está ao seu redor (o desempenho da atriz nos dá a exata dimensão desse desequilíbrio). Mitzi é puro martírio, uma personalidade trágica em uma família que tenta sobreviver ao seu delírio.

Pensando bem, quase todos encerramos mares tempestuosos dentro de nós. Águas turbulentas que formam enormes ondas feitas de memória, perdas, remorsos, afetos reprimidos, desejos não-ditos, ódios fermentando em silêncio ou uma ânsia secreta de devassidão ou de redenção. Em sua incompletude perene, cada ser humano encerra em si mais enigmas e ambiguidades do que todas as bibliotecas já edificadas em qualquer tempo. Mesmo os ímpios e os tolos, os felizes e os fanáticos. Ou estarei exagerando?

Em Plataforma, um de seus melhores romances, Michel Houellebecq defende justamente o oposto: “É falsa a ideia de que o seres humanos são únicos e têm em si uma singularidade insubstituível; no que me concerne, pelo menos, eu não percebia nenhum traço dessa tal singularidade. Quase sempre é inútil querer distinguir destinos individuais, caracteres. Em poucas palavras, a ideia da unicidade da pessoa humana não passa de um absurdo pomposo. A gente se lembra da própria vida, escreveu Schopenhauer, um pouco mais do que lembra de um romance que leu no passado. É, é isso mesmo: apenas um pouco mais.”

Houellebecq é essencialmente um niilista, por mais que eu enxergue fartas doses de compaixão e humanismo em alguns de seus livros. Tendo a considerar a existência humana uma preciosidade que muitas vezes se transmuta em estorvo. Afinal, somos antes de tudo obra do mais puro acaso. Podemos nascer na rua, em meio a uma guerra ou num lar abastado. Podemos ser acometidos de uma doença grave aos oito anos ou perecer em um acidente aos 20. Podemos sofrer por um amor não correspondido ou ser bem-sucedidos num ótimo emprego, ou mesmo as duas coisas juntas.

Dito isso, creio que, ao contrário do que escreveu Houellebecq, somos, sim, dotados de uma singularidade insubstituível. Ao contrário também do que ele diz, lembro muito bem da minha vida: da infância sob uma redoma, da adolescência vivida sob o signo da inadequação, dos anos impetuosos de juventude, da maturidade serena. E mesmo não sendo nada, ou não podendo querer ser nada, como disse Fernando Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo.