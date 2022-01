Todos os Tons

Despertar emoções, transmitir ideias, desejos, ou até mesmo representar "o espírito do tempo". Tudo isso uma cor é capaz de fazer. A Pantone, empresa norte-americana criadora de um dos padrões de catalogação de cores mais utilizados pela indústria mundialmente, acredita nesse poder e todos os anos lança suas apostas para o tom que vai ser tendência na moda e decoração.

Para 2022 apostou no "very peri", uma tonalidade que pode ser definida como um azul arroxeado. Segundo a empresa, a eleita possui um caráter energético, transformador, simbolizando bem o período que o mundo vive em que é necessário recomeçar com criatividade e força. Outra característica da eleita de 2022 é que ela está também ligada ao metaverso, universo virtual, dos games e de todo esse ambiente digital contemporâneo.

Decidimos neste primeiro editorial do ano, brincar com o "very peri" e as suas cores análogas (aquelas que ficam dispostas lateralmente no círculo cromático). Essas opções de sub tons já estão nas lojas e são fáceis de achar. Na nossa eleição entrou o violeta, lilás, púrpura e lavanda, por exemplo. Demos também um ar bem tropical, que tem tudo a ver com nosso verão. Você pode conferir aqui as imagens e no quadro Garimpô, do Mosaico Baiano, exibido pela Rede Bahia (deste sábado, dia 01 de janeiro, a partir das 14:05 hs) todos os bastidores deste editorial e uma conversa sobre o conceito por trás dele. O programa também estará também disponível no Gshow.globo.com e no streaming Globoplay.

Mix total

Este look explica bem a ideia do editorial de criar composições com cores análogas. O Top lavanda sobrepõe blusa lilás combinada com saia de poá também lilás. Nos pés sandália plataforma roxa.



Em destaque

O lilás no short e a púrpura do quimono mais top dominam essa essa produção. Na estampa entram em cena desenhos nas cores complementares amarelo e verde, boa dica para seguir na hora de criar seu próprio look.





Combo fresh

O lilás aparece discreto na clássica estampa "pied de poule" do vestido enquanto a lavanda rouba a cena no chapéu de palha. Dupla bem fresquinha para nossa temporada quente.



Ficha técnica:

Fotos: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral)

Beleza: Jean Silva (@jeansilvamake)

Modelo : Emma Braz (@emmabr4z)da Mode On (@_mode.on_)

Todos os looks são da Abx Contempo (@abxcontempo)

Agradecimento : Museu Carlos Costa Pinto (@museucostapinto)