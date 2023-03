Toguro se posiciona após acidente e nega culpa em morte de motociclista: 'Não dei ré'

O influencer Tiago Toguro emitiu uma nota oficial sobre o acidente em que esteve envolvido nesta sexta-feira (3) no Rio de Janeiro.. No pronunciamento, ele nega ter dado ré e garante ter prestado todo o atendimento para o motociclista Johnny Silva, que morreu.

"Foi uma fatalidade. (…) Ele veio a colidir na parte traseira do veículo e perdeu a vida, em momento algum eu dei marcha ré", garante.

A informação sobre a marcha ré foi dada pelo g1. Segundo a publicação, o influencer teria perdido a entrada para uma avenida e dirigiu no sentido contrário para poder chegar ao destino desejado.

“Posso afirmar que, desde o momento do acidente, eu permaneci no local, aguardei o atendimento médico à vítima, me coloquei à disposição das autoridades para que fosse realizado o exame de alcoolemia e substâncias tóxicas”, diz a nota.

Toguro ainda afirma que já está em contato com a família da vítima e que não tinha se pronunciado até o momento por não estar bem e querer respeitar os familiares do motociclista:

“Só ontem no final da noite que eu recebi o contato dos familiares e minha assessoria conversou com a irmã da vítima. (…) Desde o momento do acidente até agora, não estou bem, por isso o silêncio e por este motivo preferi não me pronunciar e respeitar o luto da família e amigos.”