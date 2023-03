Tom Araújo passa por sabatina e tem indicação ao TCM aprovada por unanimidade

A indicação do ex-deputado estadual Tom Araújo ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) foi aprovada por unanimidade na tarde desta segunda-feira (6). Em sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o currículo do postulante foi elogiado por deputados de oposição e de situação. A sabatina teve clima ameno e o candidato respondeu a 10 perguntas dos parlamentares com a tranquilidade de quem trabalhou na Casa durante três mandatos. A eleição está marcada para quarta-feira (8).

O quorum necessário para que a sessão se iniciasse foi formado às 15 horas e, ao longo de pouco mais de duas horas, Tom Araújo demonstrou conhecimento jurídico sobre os Tribunais de Contas, criticou decisões monocráticas, defendeu os municípios do interior e pediu votos aos deputados de situação.

O postulante, que foi prefeito de Conceição do Coité, evitou fazer críticas à adversária Aline Peixoto, esposa do ex-governador e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ela também teve a indicação aprovada por unanimidade na manhã de segunda-feira.

“Quero servir ao meu Estado independente de cor partidária. Quero assumir o tribunal como um representante legítimo desta Casa [...] Não vale a pena que as ações do Tribunal sejam apenas punitivistas. O tribunal é um órgão de controle auxiliar”, afirmou.

Para ocupar a cadeira que foi aberta devido à aposentadoria do ex-conselheiro Raimundo Moreira (União Brasil), o candidato precisa receber ao menos 32 votos a favor - maioria absoluta da Alba. O posto é vitalício e tem salário de R$41 mil. A disputa é difícil, já que o governo do estado possui maioria na Casa. O fato de a votação ser secreta, no entanto, anima os deputados de oposição, que acreditam que membros do governo petista podem votar a favor do candidato.

Currículo

Tom Araújo estudou Direito na Universidade Católica do Salvador (Ucsal) e foi prefeito de Conceição do Coité, no nordeste baiano, tendo sido eleito pela primeira vez aos 24 anos. Foi eleito deputado estadual por três mandatos consecutivos. Em maio do ano passado, Tom anunciou que estava em tratamento de um câncer no intestino e que, por isso, não disputaria cargo público. Durante sessão na Alba, disse estar bem de saúde.

Em mais de 20 anos de vida pública, participou de diversas comissões da Alba, inclusive a vice-presidência de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle. Também presidiu a comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Tom Araújo é filho de Hamilton Rios, ex-prefeito de Conceição de Coité, falecido em 2016.

*Com orientação de Fernanda Varela.