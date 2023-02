Tom Brady fez fortuna de quase R$ 1,7 bilhão na NFL; veja valores

Considerado o maior quarterback da história do futebol americano, Tom Brady anunciou nesta quarta-feira (1º) sua aposentadoria do esporte. Ao longo de 23 temporadas - com 10 disputas de Super Bowl e sete títulos conquistados -, o astro fez uma verdadeira fortuna na NFL, recebendo quase R$ 1,7 bilhão em salários e prêmios.

Segundo o site Spotrac, o agora ex-jogador recebeu 332,9 milhões de dólares (cerca de R$ 1,7 bilhão) em valores brutos nos mais de 20 anos na liga.

Brady foi escolhido pelo New England Patriots no draft de 2000 e, no ano seguinte, virou titular absoluto. Em 2020, assinou com o Tampa Bay Buccanneers, e ficou na franquia até a aposentadoria.

O valor faz do astro o jogador mais bem pago da história da NFL. São mais de 30 milhões de dólares à frente do segundo colocado, o também quarterback Aaron Rodgers, com 305,6 milhões de dólares (mais de R$ 1,5 bilhão).

Na última temporada, Brady recebeu 30 milhões de dólares (R$ 152 milhões). Vale lembrar, porém, que esses valores não incluem patrocínios - e, portanto, a fortuna do ex-quarterback pode ser bem maior.

De acordo com a revista Forbes, Brady teve ganhos de 83,9 milhões de dólares (R$ 425 milhões), somando salário e patrocínios, no ano passado. O valor coloca o americano como o nono atleta mais bem pago do mundo em 2022.