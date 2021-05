Tom Cruise devolve troféus do Globo de Ouro após polêmica com a premiação

O astro Tom Cruise devolveu seus três troféus do Globo de Ouro, após a premiação ser envolvida em uma série de polêmicas sobre a falta de diversidade e supostos subornos em troca de indicações ao prêmio.

Cruise venceu o Globo de Ouro pela primeira vez em 1990, por Nascido em 4 de Julho, e repetiu o feito em 1997, por Jerry Maguire - A Grande Virada, e em 2000 por Magnólia. Segundo o IndieWire, ele enviou as estatuetas para a sede da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood nesta segunda-feira (10).

Também nesta segunda, o canal NBC anunciou que não exibirá o evento em 2022 - o que deixa a cerimônia sem uma transmissão oficial, e a HFPA anunciou uma "reforma institucional" para corrigir os erros. O movimento vem como resposta à uma recente reportagem do Los Angeles Times que detalhou práticas duvidosas da Associação, além de constatar que, dos 87 membros, não há nenhum negro na organização.

Tom Cruise foi premiado pelo trabalho de Jerry Maguire, Nascido a 4 de Julho e Magnólia (reprodução)

A matéria do jornal acusou também a Associação de receber presentes em troca de indicações ao Globo de Ouro. Como exemplo, a reportagem revelou que a Netflix presenteou diversos membros com viagens de luxo à Paris, antes da série Emily In Paris receber suas 2 indicações no prêmio deste ano. A produção da plataforma foi mal-recebida pela crítica e suas indicações chegaram a ser questionadas por uma roteirista da própria série. Além de Cruise, outros atores, como Mark Rufallo e Scarlett Johansson, e produtores de conteúdo, como a Netflix e a Amazon, suspenderam apoio à premiação.

Agora, o Globo de Ouro anunciou que ampliará o número de integrantes em 50% nos próximos 18 meses, com foco em membros negros e com supervisão de consultores de diversidade. Além disso, os jornalistas que fazem parte da instituição não poderão receber itens promocionais de filmes e estúdios.

Ocorrida em abril, a premiação do Globo de Ouro de 2021 coroou Nomadland como Melhor Filme de Drama e Borat 2: Fita de Cinema Seguinte como Melhor Filme de Comédia ou Musical. A Netflix foi o maior destaque, vencendo em nove categorias.

Em 2021, a audiência da cerimônia desabou. De acordo com a Vulture, que classificou os números como um "desastre de proporsões épicas", a premiação foi assistida por 6,9 milhões de pessoas, em comparação aos 18,3 milhões que assistiram no ano passado.