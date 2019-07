Tom Cruise estrela nova versão de 'Top Gun' 34 anos depois; veja trailer

Três décadas e alguns quebrados depois, Tom Cruise está de volta como um dos ases indomáveis da sequência de 'Top Gun', sucesso de bilheteria lançado em 1986. Com estreia prevista para meados do ano que vem, quando o primeiro longa fará 34 anos, 'Top Gun: Maverick' chega para mostrar que o galã continua em ótima forma, e pilotando como nunca.

O filme foi anunciado, para surpresa geral, durante a Comic-Con de San Diego, nesta quinta-feira (18), quando foi apresentado o trailer oficial e o cartaz do seu novo longa.

Dirigido por Joseph Kosinski, com quem Cruise já trabalhou em 'Oblivion', o novo filme retoma a história do primeiro filme.

A história traz Cruise agora como um instrutor de voo que precisa treinar o filho de seu grande amigo Goose, falecido no primeiro filme.

O personagem é interpretado por Miles Teller. Para fazer companhia a ele e Cruise, o elenco conta ainda com Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Monica Barbaro e Charles Parnell. Do elenco de 'Top Gun: Ases Indomáveis' (nome do filme no Brasil), Val Kilmer também está de volta.