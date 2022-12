Tom Cruise pula de aeronave para agradecer sucesso de Top Gun: Maverick; assista

Famoso por dispensar dublês nas sequências mais arriscadas dos seus filmes de ação, Tom Cruise encontrou um jeito inusitado de agradecer pelo sucesso de Top Gun: Maverick, até então o filme mais visto de 2022, com faturamento mundial de mais de US$ 1,5 bilhão.

Num vídeo compartilhado pela Paramount Pictures, o ator de 60 anos aparece a postos para o salto no meio das gravações de dois de seus novos longas, Missão: Impossível - Acerto de Contas - Parte 1 e Missão: Impossível - Acerto de Contas - Parte 2:

"Ei, pessoal! Aqui estamos sobre uma estonteante África do Sul. Não queria que o ano acabasse sem agradecer vocês todos por irem ao cinema, e obrigado por apoiarem Top Gun: Maverick!", ele diz, antes de se virar para o lado e mostrar que está acompanhado do diretor e roteirista dos próximos 'Missão: Impossível, Christopher McQuarrie.

"Escute, precisamos rodar, precisamos conseguir essa tomada", adverte o cineasta a Cruise, que então se apressa. "Certo. Você vem?", pergunta o ator. "Não durante essa sua vida, boa sorte!", dispensa McQuarrie, bem-humorado.

Em seguida, com a confiança de quem já pulou muitas outras vezes de uma aeronave durante as filmagens de alguma produção, o astro de 'Top Gun' salta de costas:

"Onde eu estava? Obrigado por apoiarem Top Gun: Maverick", ele retoma, sorrindo. “Como sempre, obrigado por nos permitir entreter vocês. É realmente a honra de uma vida. É. Sou muito sortudo."

Após checar a altitude, Cruise diz que precisa se despedir para retomar o trabalho. "Que suas festas de fim de ano sejam muito seguras e felizes. Nós nos veremos no cinema!", diz ele, que, então, se afasta do cinegrafista rodopiando no ar.

Veja o vídeo: