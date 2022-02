Tom Holland caça tesouro em Uncharted - Fora do Mapa

De Homem-Aranha a caçador de tesouros, Tom Holland é o protagonista de Uncharted - Fora do Mapa, a mais nova adaptação de um game para o cinema. Dirigido por Ruben Fleischer, o longa, que tem também Mark Wahlberg e Antonio Banderas no elenco, conta a história de Nathan Drake (Holland), recrutado por Victor Sullivan (Wahlberg) para recuperar uma fortuna perdida. E os dois baterão de frente com Santiago Moncada (Banderas), que acredita ser herdeiro legítimo do tesouro. O filme é baseado na série de videogames Uncharted, que vendeu mais de 44 milhões de cópias com seis jogos.

Veja o trailer de Uncharted:

Diretor de Uncharted – Fora do Mapa, Ruben Fleischer revelou que tem ideias para caso uma sequência do filme aconteça: “Tudo depende do sucesso do filme. Sim, com certeza, tenho algumas ideias sobre isso. Quando você senta em uma sala de edição para trabalhar por um ano em um filme, é difícil não sonhar com levar esses caras para outras aventuras. Então sim, se formos sortudos o suficiente para fazer uma sequência, tenho muitas ideias para coisas que eu pessoalmente adoraria tentar.”

Tom Holland realizou um sonho, que era contracenar com o ator espanhol Antonio Banderas no longa de aventura: "Fiquei muito empolgado com a oportunidade de trabalhar com Antonio Banderas. No início, no roteiro, eu não tinha cenas com ele e falei para o Ruben [o diretor do longa, Ruben Fleischer]: 'Você não pode trazer esse cara e não me deixar contracenar com ele.' Foi então que adicionamos a cena na casa de leilões, que enriqueceu muito o filme. Antonio sempre eleva o sarrafo um pouco mais".