Tom Holland manda recado para Zendaya com foto romântica 

Zendaya está completando 25 anos nesta quarta-feira (1) e ganhou uma declaração no Instagram de Tom Holland, com quem estaria namorando. Os dois foram vistos aos beijos há algumas semanas. O ator, que vive Peter Parker, o Homem-Aranha, nos filmes da Marvel, postou uma foto deles nos bastidores de um dos longas em que eles aparecem caracterizados como seus personagens - ela vive MJ.

"Minha MJ, tenha o mais feliz dos aniversários. Me ligue quando você estiver livre", disse ele, deixando os fãs empolgados. Boatos de um romance entre Tom e Zendaya circulam há dois anos e, segundo a imprensa americana, eles teriam finalmente levado o romance das telas para a vida real.

Os fãs do casal acreditam que o post no Instagram foi sim uma confirmação do namoro, já que Mary Jane, a MJ, é a grande paixão de Peter Parker, tanto nos quadrinhos de Stan Lee quanto no cinema.

Há algumas semanas, o casal foi fotografado se beijando (reprodução)

Zendaya deixou então um recado para Tom. "Ligando agora", avisou ela, que ainda usou um emoji de coração para deixar bem claro em que pé está a relação deles.

A publicação do ator teve mais de 10 milhões de curtidas em poucas horas e foi um dos assuntos mais comentado do mundo digital.