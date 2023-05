Tom Holland surge diferentão em primeiro trailer da série Entre Estranhos

Há uns meses, Tom Holland foi visto na rua com um visual diferente, que incluía roupas desgastadas e cabelo mais longo. Agora, o público sabe exatamente o que vincular àquela imagem do ator. Nesta quarta-feira (10), a Apple TV+ lançou o primeiro trailer de Entre Estranhos, nova série estrelada pelo astro de Homem-Aranha, que tem estreia programada para 9 de junho..

Na série antológica, baseada no livro biográfico 'The Minds of Billy Milligan', escrito por Daniel Keyes, entendemos como Billy Milligan (Tom Holland), se tornou a primeira pessoa a ser absolvida de um crime devido a um transtorno de personalidade múltipla (hoje conhecido como transtorno dissociativo de identidade).

Veja o trailer:

O mistério por trás do caso e do passado do garoto envolvido em um tiroteio em Nova York é desvendado através de entrevistas e interrogatórios conduzidos por Rya (Amanda Seyfried), uma psicóloga clínica dedicada à causa, mas que precisa conciliar a vida profissional com a de mãe solteira.

Este pode ser o personagem mais complexo que Tom Holland interpretou até agora, sendo vagamente baseado em Milligan, que em 1979 foi preso pelo estupro de três mulheres no campus do estado de Ohio. Ao Entertainment Weekly, o ator afirmou ter tido dificuldade em distinguir sua própria personalidade e a de Milligan, após nove meses de filmagem.

"Eu estava me vendo nele, mas na minha vida pessoal. Me lembro de ter um colapso em casa e pensar: 'Vou raspar minha cabeça. Preciso raspar minha cabeça porque preciso me livrar desse personagem.' E, obviamente, estávamos no meio das filmagens, então decidi não fazer isso... Foi diferente de tudo que já experimentei antes", disse o ator, que revelou ter procurado ajuda psicológica para lidar com a situação. Ele afirmou ainda ter parado de beber.

A série terá dez episódios de uma hora e será lançada em 9 de junho na Apple TV+. Nas redes sociais, os fãs elogiaram a performance de Holland no breve trailer e até fizeram comparações com personagens complexos da cultura pop. "Está me passando uma vibe do Coringa", escreveu um dos usuários do Twitter.