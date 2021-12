Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield estão juntos em Homem-Aranha?

Depois de tanta espera e especulação, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa finalmente chegou aos cinemas. E, com ele, a pergunta que não quer calar. Afinal, quantos Homens-Aranha aparecem no filme dirigido por Jon Watts?

O longa é uma sequência direta de Homem-Aranha: Longe de Casa (2019), que apresentou o vilão Mysterio (Jake Gyllenhaal), que revelou ao mundo a identidade do Amigão da Vizinhança. Peter Parker (Tom Holland) até tenta fugir dos holofotes, mas resolve enfrentar seus problemas quando percebe que suas ações podem afetar o amigo Ned (Jacob Batalon) ou a namorada MJ (Zendaya).

Peter, então, pede ajuda ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), mas as coisas logo saem do controle e o feitiço acaba atraindo para o universo vários vilões e inimigos do Homem-Aranha, como Doutor Octopus (Alfred Molina), Duende Verde (Willem Dafoe), Homem-Areia (Thomas Haden Church), Electro (Jamie Foxx) e até o Lagarto (Rhys Ifans). Os três primeiros são das versões dirigidas por Sam Raimi e protagonizadas por Tobey Maguire, os dois últimos, das adaptações de Marc Webb com Andrew Garfield.

Considerando a grande expectativa em torno do filme, possíveis spoilers e informações supostamente vazadas do roteiro enfestaram as redes sociais nos últimos meses. Os materiais oficiais de divulgação confirmavam que alguns personagens dos filmes anteriores do Aranha fariam companhia a Holland, mas ainda havia uma expectativa grande em torno de possíveis aparições surpresas e não-confirmadas.

Então, se você quiser realmente saber quantos Tons Holland aparecem no longa, chegou o momento! Afinal, Tobey Maguire e Andrew Garfield realmente estão no filme estrelado por Tom Holland?

Atenção! Contém spoilers do filme a partir daqui!

Quando o feitiço do Doutor Estranho sai do controle, todas as pessoas do multiverso que sabem que Peter é o Homem-Aranha acabam sendo atraídas para o universo de Sem Volta para Casa. Ou seja, além dos vilões, os outros Peter Parkers também vão parar nesta realidade.

Os momentos em que os três se encontram são recheados de interações divertidas, e os dois mais velhos dão conselhos para o Peter de Tom Holland, consideravelmente mais novo e diante de um inevitável amadurecimento emocional no longa.

Antes disso, no entanto, uma outra participação especial muito breve promete abrir ainda mais as possibilidades dentro do Universo Cinematográfico Marvel. O ator Charlie Cox retorna como Matt Murdock, o Demolidor, em sua primeira interação com heróis das telonas.

E as cenas pós-créditos? Aqui tem spoiler também

São duas cenas. Na primeira, vemos o Venom de Tom Hardy tomando todas num bar. Quando Doutor Estranho consegue resolver as questões do multiverso, uma gota do simbionte alienígena fica para trás, dando a pista que o Homem-Aranha de Tom Holland deve enfrentar alguma versão do Venom no futuro, mas não necessariamente o Eddie Brock interpretado por Tom Hardy.

Na segunda cena, é o próprio Doutor Estranho que aparece dando pista do seu filme solo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Por ser um teaser do novo filme do Mago Supremo, a cena deixa várias questões em aberto para o futuro do MCU, ligadas especialmente com a abertura do multiverso.