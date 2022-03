Tom Parker, do The Wanted, morre aos 33 anos com câncer no cérebro

O cantor britânico Tom Parker morreu, nesta quarta-feira (30), aos 33 anos, após complicações de um tumor inoperável no cérebro. Ele anunciou que estava com a doença em outubro de 2020. O perfil oficial da boy band The Wanted fez um post anunciando a partida de Parker. A música mais famosa do grupo é Glad You Came, de 2011.

"Max, Jay, Siva, Nathan e toda a família Wanted estão devastados pela perda trágica e prematura de nosso colega de banda Tom Parker, que faleceu pacificamente na hora do almoço hoje cercado por sua família e seus companheiros de banda. Tom foi um marido incrível para Kelsey e pai para Aurelia e Bodhi. Ele era nosso irmão, palavras não podem expressar a perda e tristeza que sentimos. Sempre e para sempre em nossos corações", diz o comunicado.

A banda britânica The Wanted (divulgação)

The Wanted

Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness, Tom Parker e Nathan Sykes enfrentaram mais de mil concorrentes durante audições promovidas para a criação da boy band, em 2009. A música mais conhecida da carreira é Glad You Came, um europop dançante e cheio de coros que chegou ao topo da parada inglesa, em 2011. Ela voltou a fazer sucesso em 2014, quando foi trilha da campanha de uma rede de fast food durante a Copa do Mundo. O primeiro disco, The Wanted, foi lançado em 2010, seguido por Battleground, em 2011, e Word of Mouth, em 2013.

Veja o vídeo de Glad You Came:



Na TV, os integrantes da boy band protagonizaram o reality show The Wanted Life, com oito episódios exibidos pelo canal E!. O programa tinha bastidores das gravações do terceiro álbum e a preparação para a Word of Mouth Tour. Em setembro de 2012, o The Wanted se apresentou no Brasil, fazendo shows no Rio e em São Paulo, como parte da programação do Z Festival.

A banda se dizia no meio do caminho entre o Blur, grupo de britpop, e o Backstreet Boys, boy band americana. A tentativa era de fazer música pop com um quê de rock de estádio. Os músicos se separaram em 2014, mas anunciaram uma turnê de reunião em 2021, sete anos depois. Um álbum com os maiores sucessos foi lançado no final de novembro.

Mesmo debilitado, Tom Parker ainda visitava os palcos (reprodução)

Mesmo debilitado, Parker acompanhava os shows da banda e também escreveu a autobiografia Hope, que será lançada em julho. "Este não é um livro sobre morrer: é um livro sobre viver. É um livro sobre encontrar esperança em qualquer situação que você enfrenta e viver sua melhor vida, não importa o quê", diz post publicado nas redes de Parker no dia 21 de março.Ele deixa esposa, a atriz Kelsey Hardwick, um filho e uma filha.