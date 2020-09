Tom Sapiranga celebra 15 anos de carreira em live beneficente 

Com três álbuns na bagagem, o cantor e compositor baiano Tom Sapiranga faz uma live especial no próximo domingo, às 17h, no Youtube www.youtube.com/sapirangaoficial. Para marcar seus 15 anos de carreira. “Tudo começou lá em Gandu, onde nasci e cresci ouvindo Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro”, conta o artista por telefone de São Paulo, onde está morando desde 2014 e de onde fará a transmissão.

O repertório vai passear pelos três álbuns: Pássaro Noturno, Segredos do Tempo e A Popular Música Brasileira e celebrar as parcerias musicais. No último trabalho, Sapiranga contou com as participações de Zeca Baleiro (Agosto), Margareth Menezes (ABC do Baiano) e Xangai (Coragem e Fé). As três canções estarão na apresentação, bem como os artistas, que participam através de vídeo. Além deles, participam Jackson Costa, Juraildes da Cruz, o Cordelista Antonio Barreto, Márcio Maresia e Marcos Lessa.

“Além destas canções, que tive a honra de gravar com eles, vou cantar mais uma do repertório de cada um deles, como uma forma de agradecer”, conta Sapiranga. Sobre o baiano, Baleiro destaca a “ voz muito própria e forte, que faz um tipo de música que aspira ser popular, mas que não abre mão de cantar as verdades do coração" . Já Margareth destaca as letras são de muita inspiração e autenticidade, têm riqueza de imagens trazidas pela sua poesia".

Ele também aproveita a live para homenagear o professor e compositor Jorge Portugal, que morreu no dia 3 de agosto. “Ele foi a primeira pessoa que abriu espaço pra mim na televisão, no programa Aprovado”, recorda Sapiranga, que vai cantar Alegria da Cidade, de Portugal e Lazzo.

"Mesmo que o ano não seja de tamanhas comemorações, devido à pandemia, se faz necessário registrar este momento, até mesmo porque o mundo não para, a vida continua e precisamos levar um pouco de alento aos corações das pessoas. Esse é um dos papéis do artista, levar alegria e conforto. Mesmo em situações de grandes calamidades, o artista sempre está presente".

Na live que promete ser “dançante, pensante e solidária”, Sapiranga estará acompanhado de uma parte da sua banda. Por meio do QR Code o público poderá fazer contribuição espontânea. Os valores arrecadados serão destinados para os músicos que nesta pandemia estão sem trabalhar, ou seja, sem fazer shows presenciais e outra parte para a Casa da União – Ubem, uma entidade beneficente e sem fins lucrativos que trata de auxiliar pessoas em situação de rua, imigrantes e na alfabetização de pessoas maiores de idade.

Serviço

Live de 15 anos de carreira de Tom Sapiranga

Data: 20 de setembro (domingo)

Horário: 17 horas

Onde: www.youtube.com/sapirangaoficial