Tom Veiga, intérprete do Louro José, morreu após AVC

Tom Veiga, intérprete do Louro José, foi vítima de um acidente vascular cerebral hemorrágico, decorrente de um aneurisma, segundo conclusão do laudo do Instituto Médico Legal. A informação foi divulgada ao vivo pelo programa Mais Você, nesta segunda-feira (2).

O laudo foi divulgado pela família do ator à equipe do Mais Você, que está na frente do IML, no Rio de Janeiro, onde está o corpo de Tom Veiga.

No estúdio montado na casa de Ana Maria Braga, em São Paulo, colegas de trabalho usam uma camisa com a foto do ator.

Emoção

Com lágrimas nos olhos, a apresentadora Ana Maria Braga abriu a edição do Mais Você, nesta segunda relembrando a parceria com Tom Veiga. "Quando acordei hoje de manhã fiquei pensando como é que eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia para vocês porque dói muito, de verdade, assim como uma mãe perde um filho. Ele era isso", disse a apresentadora.

"Hoje eu não estou perdendo só o Tom, eu estou perdendo Tom, um grande amigo, um menino que a gente nunca discutiu, nunca brigou. E com ele foi junto meu filho, que eu sempre considerei o Louro e o Tom", disse Ana chorando. "Por mais que a produção e a direção da casa estivessem preocupadas comigo hoje, eu não poderia deixar de estar aqui, moída por dentro", completou.

O programa começou com um clipe de imagens e uma música que homenageavam o Louro José. Ana Maria relembrou também o último programa que eles apresentaram juntos, à distância. "Na sexta-feira, inclusive, depois de um programa muito divertido, nós dissemos até segunda. Ele fazia parte do programa no Rio de Janeiro e parte aqui em São Paulo, até que viesse a mudança definitiva para São Paulo. Mas eu pedi que mesmo ele não estando, a bancada estivesse aqui porque ele sempre estará em nosso coração", contou Ana Maria.