Tom Zé e Carlinhos Brown são destaques na Festa Literária da Caramurê

Carlinhos Brown (Foto Magali Moraes Divulgação)

A segunda edição da Festa Literária da Caramurê (Felica), que acontece de 28 de março a 4 de abril, trará importantes nomes da música como Larissa Luz, Tom Zé, Carlinhos Brown, Targino Gondim, Mariene de Castro, Alexandre Leão e Zéu Britto. No primeiro dia, Zéu participa da mesa Rir para Transformar: O Poder do Texto de Humor e Larissa Luz estará em uma parte do projeto chamada Conversa Cantada.

No dia 29, aniversário de Salvador, a cantora Mariene de Castro homenageia a primeira capital do Brasil. No dia 30 é a vez do baiano e eterno tropicalista Tom Zé em uma entrevista ao vivo intitulada Tom Zé em Fluxo. No dia 1 de abril tem um bate papo com Carlinhos Brown com o tema Salvador Musa Poética. A conversa cantada que fecha o ultimo dia evento será dedicada ao poeta e compositor Manuca Almeida com o cantor, compositor e sanfoneiro Targino Gondim e o compositor Alexandre Leão. A festa será transmitida através do canal do Youtube da TV Caramurê. Saiba mais sobre a programação através do site www.felica.com.br

Documentário mostra a vida e a obra do cantor, ator e dançarino Edy Star

Único remanescente da Grã-Ordem Kavernista, banda de Raul Seixas no início dos anos 70, o cantor, ator, dançarino e pintor Edy Star é o protagonista do documentário Antes que me Esqueçam, Meu Nome é Edy Star, que conta a vida e obra de um dos artistas baianos mais criativos da contracultura brasileira.

Edvaldo Souza tornou-se Edy ainda na adolescência, quando iniciou carreira artística no programa A Hora da Criança, transmitido pela Rádio Sociedade da Bahia. A amizade com Raul Seixas rendeu o álbum Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das 10, com a participação dos dois, além de Sérgio Sampaio e Míriam Batucada. Ele também é coautor junto com Gilberto Gil da música Procissão. Realizado pela Têm Dendê Produções, o documentário tem roteiro de Carollini Assis, direção de Fernando Moraes e direção musical de Zeca Baleiro.

A exibição acontecerá na plataforma Vimeo, nesta sexta (26), sábado (27) e domingo (28), sempre a partir da 0h (confira a programação completa em mimofestival.com/brasil/cinema.

Juliana Ribeiro celebra seus 20 anos de carreira com Preta Brasileira

A cantora Juliana Ribeiro celebra seus 20 anos de carreira com o disco Preta Brasileira – Estúdio Vivo, com gravações ao vivo na praia de Massarandupió. O disco reúne canções de grandes mestres, a exemplo de Roque Ferreira, Riachão e Gerônimo, e composições autorais , como Dragão de Gaudi, na qual ela convidou a cantora Vânia Abreu para dividir os vocais.

"Pela doçura e emoção que traz essa canção, logo me veio à cabeça a voz de Vânia Abreu, que faz uma linda participação nessa faixa do disco. Estou muito feliz", diz. O lançamento do novo trabalho será na programação do SESC Sonoridades (SESC Bahia), em única apresentação no dia 10 de abril , às 20h, através do Youtube: www.youtube.com/c/SescBahiaoficial.

TUM-TUM-TUM*

1 Fundada em Caruaru, Pernambuco, há 20 anos, a Banda Fulô de Mandacaru celebra as duas décadas de existência com novos projetos. Entre os quais está o CD Arraiá Fulô de Mandacaru, com a música Bahia, Alegria e Amor ,que terá clipe com imagens de diversas regiões do estado. “A Bahia é um estado pelo qual a gente tem muito carinho, pois tem um dos principais festejos juninos do Brasil”, revela Pingo Barros (zabumba e vocal), que forma o grupo ao lado de Armandinho do Acordeon (sanfona e vocal) e Tiago Muriê (triângulo e vocal).

2 A cantora Mariene de Castro é uma das atrações da Feira Literária de Andaraí. Ela vai se apresentar dia 28, às 21h, com o show Filha do Mar. O acesso será gratuito pelos canais do YouTube da TV Uneb. Mariene já lançou seis álbuns, EPs e tem diversas participações especiais em discos, DVDs, shows e eventos de renomados nomes da música brasileira, como Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara e Arlindo Cruz.

3 A banda Ofá, formada por Luan Tavares (violão e voz), Paulo Roberto Pitta (saxofone e sintetizador) e João Paulo Rangel (bateria), vai lançar o seu primeiro disco, Leito d’Água, no próximo mês de abril. Com oito faixas, Leito d’Água imerge no universo conceitual dos orixás e tem produção musical de Edbrass Brasil. Foi gravado no Estúdio Casa das Máquinas, em Salvador.