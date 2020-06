Tom Zé participa de live no Canal Arte1

Saudades da música e da irreverência de Tom Zé? Pois o cantor e compositor baiano manda notícias numa live neste domingo, às 18h, no Canal Arte 1. Grande nome da MPB desde a tropicália, o convidado da semana promete um repertório que contemple o que chama de jornalismo cantado. Entre uma canção e outra, Tom Zé comenta a importância e a tradição da música nacional.

A trilha sonora da apresentação, diz o baiano de Irará, fará uma referência a uma pesquisa do King’s College, de Londres, sobre a música popular brasileira. Tom Zé faz questão de dizer que “compõe mais para o cognitivo do que para o contemplativo” e que, por isso, a live é uma oportunidade de levar ao público entretenimento e observação humana. Ou, segundo ele, a expressão live perderia o sentido. A live também poderá ser vista no canal do Arte1 no YouTube. neste domingo, às 18h, no canal Arte1.