Tom Zé toma posse na Academia Paulista de Letras

O baiano Tom Zé toma posse, nesta quinta-feira (17), como membro na Academia Paulista de Letras. Ele foi eleito em setembro com 32 votos dos 35 presentes.

O cantor e compositor tem 85 anos e é da cidade baiana de Irará, a 135 quilômetros de Salvador.

O morador da Zona Oeste de São Paulo irá ocupar a cadeira nº 33, que era ocupada por Jô Soares. O escritor e apresentador morreu este ano.

Uma das figuras mais originais da MPB e ícone da Tropicália, Tom Zé se instalou em São Paulo e tornou a cidade parte importante de sua obra.

Em 2022, o cantor de Irará lançou o álbum "Língua Brasileira", uma obra musical que contempla, além da criação musical, a pesquisa em linguagem teatral, letras, antropologia e outras disciplinas.

Em conversa ao G1, Tom revelou que não acreditou ao ser chamado para ocupar a cadeira que era de Jô Soares. “Quando me falaram que eu ia ser candidato, eu de princípio tomei um susto natural. Mas, depois, quando eu comecei a conversar com uma ou outra pessoa, eles davam apoio me incentivando. (...) O respeito que eu tenho pela figura que Jô foi nesse mundo civilizado", disse.

O presidente da Academia Paulista de Letras, José Renato Nalini, reforçou a importância de Tom Zé para a instituição. "Para ele, estar na Academia Paulista também simboliza a relação intrínseca que tem com São Paulo: “Eu sou o compositor que mais fez músicas falando de São Paulo. Então eu fui mesmo absorvido pela cidade", comentou.