Tombense x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder isolado da Série B do Brasileiro, o Vitória volta a entrar em campo para defender sua posição na noite desta terça-feira (6), contra o Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). Com 22 pontos, o Leão tem três adversários na cola: Vila Nova, Novorizontino e Criciúma, segundo, terceiro e quarto colocados, respectivamente, com 20 pontos cada. Adversário da vez, o Tombense vive situação bem diferente. A equipe mineira é a vice-lanterna do campeonato, com apenas seis pontos conquistados. A seguir você confere mais informações sobre a partida.

Transmissão:

Tombsense x Vitória terá transmissão ao vivo dos canais Premiere e SporTV. A partida começa às 19h, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

Prováveis escalações:

Tombense: Felipe Garcia, Pedro Costa, Augusto, Roger Carvalho e Emerson Barbosa; Pierre, João Pedro (Wesley) e Matheus Frizzo; Jaderson, Daniel Amorim e Kevin. Técnico: Julian Tobar (interino).

Vitória: Dalton, Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Wellington Nem; Osvaldo, Santiago Tréllez e Zé Hugo. Técnico: Léo Condé.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Lucas Paulo Torezin. Ele terá como assistentes Ivan Carlos Bohn e Jefferson Cleiton Piva da Silva (Trio do PR). VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).