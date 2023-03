Tonho Matéria canta no Salvador Shopping

O cantor Tonho Matéria se apresenta nesta quarta-feira (22) na Praça Central do Salvador Shopping, gratuitamente, a partir das 19h. A atração integra o Festival Salvador que terá até o final deste mês uma programação para promover cultura, beleza e inventividade de talentos negros da cidade.

Tonho iniciou-se na música por volta dos 15 anos de idade e em 1983 deu início à carreira profissional, no Bloco Afro Ébano, no bairro de Cidade Nova. Passou por grupos como Amante do Reggae, Filhos do Congo, e Oyá Ilê, além de grupos de samba junino. Mas um de seus maiores destaques foi no Olodum, onde foi o cantor principal até 1989, quando lançou seu primeiro trabalho solo. Foi em seu segundo disco que gravou o seu maior sucesso, Melô do Tchaco, de 1994.

O Festival Salvador é uma parceria do shopping com o Movimento Salvador Capital Afro, iniciativa da Prefeitura Municipal de Salvador. O evento reúne diversas linguagens, como música, dança, estética e rodas de conversas. Na quinta-feira (23), também às 19h, tem um bate-papo com a professora, militante e fundadora da Escola Afro-Brasileira do Brasil, Bárbara Carine. No sábado, 25, haverá uma Oficina de Tranças Kids, a partir das 15h.

Festival Salvador: uma collab Salvador Shopping e Salvador Capital Afro

Local: Praça Central, Piso L1, Salvador Shopping

Período: Até 31 de março de 2023

Funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h;

Evento gratuito