Michel Teló comemorou mais uma vitória no The Voice, na noite desta quinta-feira (3). O seu candidato, Tony Gordon, venceu o programa com 36,62% dos votos do público.

É a quinta vez que um candidato do time Teló vence a competição. "Pentacampeão. Pode colocar a quinta estrela aí", vibrou o apresentador Tiago Leifert.

Já Tony Gordon ressaltou a participação dos colegas. "São 32 anos de carreira. A gente agradece, a gente aqui representa o bom músico, o bom cantor, o cantor de verdade, mas eu não estou sozinho", disse Tony, apontando para os participantes que enfrentou na final. Ele ganhou o prêmio de R$ 500 mil, além de carro 0 km, contrato com a gravadora Universal Music e o gerenciamento de sua carreira.

Concorreram com Tony Ana Ruth (time Iza), 18 anos, que foi a primeira a entrar no palco. Ela cantou o hit "Pesadão", da própria Iza. "É muito legar ouvir as nossas músicas sendo retocadas e ganhando outras caras", disse a técnica, sorridente.

Lúcia Muniz, 16 anos, representou o time Lulu, cantando "O Amor e o Poder". O vencedor Tony Gordon emocionou o público com o seu já tradicional vozeirão e cantando "O Portão". E, para encerrar as primeiras apresentações, Willian Kessley (time Ivete) cantou "Deixa Tudo Como Tá".