Tony Salles e Scheila Carvalho curtem dia de praia antes do Carnaval

Em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (15), a dançarina Scheila Carvalho e o cantor Tony Salles compartilharam registros de um momento de descanso do casal na praia, antes do início oficial da folia momesca. "Recarregando as baterias pro carnaval !!!!", diz a legenda.

Tony Salles e Scheila Carvalho recarregam as energias para o Carnaval

O líder do grupo Parangolé, inclusive, promete ter um Carnaval intenso. A agenda inclui apresentações Salvador, Barreiras, Maceió, Boca da Mata, Madre de Deus e Porto Seguro. Confira:

16 de fevereiro

Salvador - Pipoca do Parango (Circuito Barra-Ondina) e Camarote Harém;

17 de fevereiro

Salvador - Pipoca do Parango (Circuito Barra-Ondina) e Camarote Club;

18 de fevereiro

Salvador - Pipoca do Parango (Circuito Barra-Ondina) e Camarote Planeta Band;

19 de fevereiro

Salvador - Pipoca do Parango (Campo Grande);

Barreiras - Bloco Pilek;

20 de fevereiro

Maceió - Bloco dos Servidores;

Boca da Mata - Carnaval;

21 de fevereiro

Salvador - Bloco As Muquiranas;

Madre de Deus - Carnaval;

22 de fevereiro

Porto Seguro - Carnaporto



