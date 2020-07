Top 10: conheça as empresas baianas mais bem avaliadas em relação ao ambiente de trabalho pelo GPTW

A pandemia da covid-19 veio para transformar a rotina de trabalho na maioria das organizações. E, mesmo com tantas mudanças e desafios nesse novo contexto, um grupo de empresas desponta como os melhores ambientes para trabalhar na Bahia.

Pelo sétimo ano, o ranking estadual do instituto Great Place to Work (GPTW) identificou 10 organizações que trabalham para desenvolver excelentes locais de trabalho. Ao todo, 45 inscritas concorreram à premiação.

Ao final, foram escolhidas empresas em sete diferentes setores, nas áreas de saúde, tecnologia, consórcios, hotelaria, farmacêutica, mineração e indústria. Nesta edição, as duas categorias do ano passado - grandes empresas e pequenas e médias empresas - foram fundidas em apenas uma.

Assim, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, que venceu em 2019 entre as grandes, foi coroada com o primeiro lugar novamente. Ela é seguida pela Kordsa; Simples Vet Tecnologia; Embracon BA; Wish Hotel da Bahia; Laboratório Sabin; Bomconsórcio; Jacobina Mineração - Yamana Gold; Veracel Celulose e Natulab Laboratório Farmacêutico.

Para chegar à lista de vencedoras, a seleção foi dividida em duas etapas. A primeira, quando ocorre a pesquisa quantitativa, é feita com os funcionários. No entanto, as organizações devem ter pelo menos 30 colaboradores para concorrer.

Por fim, a segunda fase é qualitativa - é quando são avaliadas as práticas culturais das empresas. Ao todo, somando todas as 45 concorrentes, as organizações tinham 14.869 funcionários. De acordo com o GPTW, o objetivo da consultoria é justamente apoiar organizações a obter melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação.

Perfil

Entre as empresas premiadas, as mulheres representam 35% do quadro de funcionários. Entre os presidentes, elas são 20%. A média de idade dos líderes é de 48 anos e, de forma geral, estão no cargo há sete anos.

Já as organizações existem, em média, há 26 anos e, pelo mesmo cálculo, têm unidades em quatro estados brasileiros. Das 10 vencedoras, duas têm operações no exterior. A taxa de rotatividade é baixa: apenas 4% ao ano.

Alguns números podem ajudar a explicar isso: 70% delas oferecem bolsas de estudo para graduação ou pós, enquanto 40% têm esse auxílio para cursos de idiomas. Programas de coaching e de mentoria estão presentes em 60% das organizações premiadas. Além disso, 40% delas disponibilizam uma verba que pode ser usada para o desenvolvimento dos funcionários de acordo com a escolha de cada um.

As respostas mais frequentes, entre os funcionários, para explicar os motivos pelos quais permanecem nessas empresas eram de que elas oferecem oportunidade de crescimento, qualidade de vida e alinhamento de valores. Além disso, 97% dos colaboradores dessas organizações afirmaram que são bem tratados independentemente de sua cor, etnia, orientação sexual, sexo ou idade.

Resultados

O presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seção Bahia (ABRH-BA), Wladimir Martins, destaca que a premiação é importante para reconhecer as empresas que têm um índice de felicidade maior em seu ambiente e que, com isso, produzem efeitos positivos que vão desde o clima organizacional até os resultados.

“Para que cada vez mais no mercado a gente possa valorizar cases desse tipo, introduzindo nas organizações metodologias que podem fazer a diferença em gestão de pessoas e por conseguinte produzir resultados incríveis. É uma premiação significativa para o fomento de boas práticas de gestão de pessoas”, afirma.

Para Martins, essas empresas saíram na frente, mesmo diante das dificuldades trazidas pela covid-19. “Nesse contexto de pandemia, mais uma vez vem à tona que as empresas que cuidaram melhor dos seus colaboradores, que têm seus ambientes mais felizes e uma liderança humanizada conseguem passar por momentos difíceis de maneira mais eficaz e eficiente", completa o executivo.

Este ano, para respeitar o distanciamento social necessário para o combate à proliferação do novo coronavírus, o tradicional evento de premiação do GPTW na Bahia, realizado em parceria com o CORREIO não será realizado. “É fundamental respeitar todas as orientações neste sentido, mas, enquanto veículo de comunicação, sabemos como é importante, principalmente nos tempos atuais, mostrar bons exemplos de empresas em nosso estado que investiram em práticas de gestão de pessoas, conseguindo manter suas equipes motivadas, alcançando um importante desempenho”, afirma a gerente Comercial do jornal, Luciana Gomes.

O GPTW

O Great Place to Work é uma consultoria global que atua em 90 países ao redor do mundo. Todos os anos, através de pesquisas quantitativas e qualitativas, mapeiam mais de 10 mil empresas e 12 milhões de funcionários com atuação em 92 idiomas. Fundada nos Estados Unidos, a consultoria fez a primeira lista das melhores empresas do mundo no Brasil em 1997.

Melhores empresas para trabalhar na Bahia (7ª edição - GPTW)

1ª Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

2ª Kordsa

3ª Simples Vet Tecnologia

4ª Embracon BA

5ª Wish Hotel da Bahia

6ª Laboratório Sabin

7ª Bomconsórcio

8ª Jacobina Mineração – Yamana Gold

9ª Veracel Celulose

10ª Natulab Laboratório Farmacêutico



