Top 3: Veja os gols mais bonitos da 2ª rodada da Copa do Nordeste

Aos 45 minutos do segundo tempo, Patrick de Lucca marcou e garantiu o empate do Bahia com o Botafogo-PB por 1x1, no último sábado (6), em Pituaçu, pela Copa do Nordeste. Foi a primeira vez que o jogador, prata da casa do tricolor, balançou as redes na carreira como profissional.

O gol de Patrick, aliás, entrou no top 3 dos mais bonitos da 2ª rodada do torneio regional. Além dele, aparecem os feitos de Wesley, na vitória por 2x0 do CRB sobre o Sport, no estádio Rei Pelé, e de Victor Jacaré, no triunfo de 3x1 do Ceará sobre o Vitória, no Castelão.

Veja os três gols: