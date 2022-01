Top 5 do mundo, Bruno Jacob se prepara na Bahia para torneio nos EUA

As águas da praia de Barra de Jacuípe, no município de Camaçari, estão servindo como palco de treinos para Bruno Jacob. O piloto se prepara no local para a disputa do Daytona Freeride, que acontece na Flórida, nos Estados Unidos, entre os dias 13 e 16 deste mês.

O evento é considerado o maior evento de motosurf, e tem mais de 500 competidores na disputa. Em suas duas participações na disputa, Bruno subiu ao pódio: ficou no 2º lugar em 2020 e em 3º no ano anterior.

“Desde 2020 venho me dedicado fortemente às manobras envolvendo surf, me aprimorando na modalidade, que além de impactar positivamente na minha performance, traz uma boa estética para as apresentações. Sinto que os juízes das provas gostam desse formato e meus treinos com o jet nas ondas do litoral da Bahia serão muito importantes para o Daytona Freeride”, disse o baiano, que usa Barra de Jacuípe como base.

A modalidade praticada por Bruno é parecida com o surfe tradicional, mas usa uma moto aquática.