Top Sertaneja esquenta o clima de São João com atrações de Camaçari agitando o Pelourinho

Três anos depois e o Largo Quincas Berro D'Água volta a ser palco de festejos juninos. A saudade é grande e a vontade de recomeçar é maior anda. Para antecipar os festejos, vai rolar ensaio. É essa a proposta do Top Sertaneja, que traz a banda camaçariense Cole Comio e a cantora Dammys, também de Camaçari. O evento acontece na próxima quinta (12) às 20h. A entrada é gratuita.

Marcando o retorno às atividades em um dos principais palcos de Salvador, a #ColeComigo traz em seu repertório influências do mais popular na música brasileira e baiana. “Ser feliz e fazer outras pessoas felizes é a nossa missão”, garante a cantora Lais Martins, que confirmou a participação especial de Rafael Mendes em seu show.

Em paralelo ao trabalho no grupo, Lais Martins atua também captando projetos para levar sua música a diversos lugares. Desde os ensaios nos palcos do Pelourinho à realização do projeto ‘Top Sertanejo’ em Camaçari, com cerca de 5 edições dentro de um mês em 2019. Movimento embrionário que culminou nesta edição em Salvador.

Conhecida na cena musical de Camaçari (BA), sua cidade natal, a banda alçou novos voos, pousou em outros palcos baianos e coleciona um portfólio robusto da sua estrada, trilhada com muito suor, trabalho e grandes parcerias.

No mercado musical há 15 anos, Dammys Monteiro é cantora e compositora de forró, com 12 álbuns gravados, entre eles um autoral, com 10 faixas. Dammys tem um repertório estilizado, com hits do momento do piseiro ao sertanejo, além de clássicos de Chitãozinho e Xororó e Zezé de Camargo.

Natural de Mata de São João, a cantora foi acolhida por Camaçari desde os primeiros dias de vida, se considerando uma genuína artista camaçariense. “Lugar de mulher é onde ela quiser.” Este é o lema da cantora, que hasteia a bandeira do empoderamento feminino em suas canções e atitudes.

Em seus shows, garante um repertório animado e dançant. Ela promete um clima perfeito tanto para quem vai dançar quanto quem vai pra cantar e se emocionar. Todos os materiais de trabalho estão disponíveis nas principais plataformas digitais.

Com a atualização do decreto municipal nº 35.310 de 04 de abril de 2022, liberando o uso opcional da máscara em ambientes abertos, não é obrigatório o uso da proteção facial (cobrindo boca e nariz). Porém, para ingressar ao show ainda é necessário comprovar o ciclo vacinal completo através de apresentação do Certificado Covid - ConectSUS e documento de identificação com foto.