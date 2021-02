Toque de recolher muda horário de jogo do Vitória

O segundo jogo do Vitória no Campeonato Baiano teve o horário alterado. A partida de quarta-feira (24) contra o Atlético, no estádio Carneirão, em Alagoinhas, seria disputada às 19h30, mas foi antecipada para às 16h.

A mudança realizada pela Federação Bahiana de Futebol tem o objetivo de atender o decreto do Governo da Bahia que reduziu o toque de recolher para às 20h, inicialmente até o dia 28 de fevereiro.

A partida contra o Atlético será válida pela terceira rodada do estadual. O Vitória estreou com empate no Campeonato Baiano, por 3x3, contra o Unirb, na última quarta-feira (17), no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

O rubro-negro deveria ter entrado em campo no sábado (20) passado contra o Vitória da Conquista, mas a partida precisou ser adiada por causa de um surto de covid-19 no elenco do xará. A nova data do duelo ainda não foi definido.