Tóquio-2020 faz 1º evento-teste sem atletas de alto nível

A sexta-feira (6) foi de novidades para a organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Os dirigentes anunciaram que farão uma cerimônia mais modesta na chegada da tocha olímpica ao Japão, em mais uma consequência do surto do coronavírus. A boa notícia é que os organizadores conseguiam realizar finalmente o primeiro evento-teste para a Olimpíada, após atrasos e adiamentos, novamente em razão do novo vírus.

O primeiro teste aconteceu na escalada, uma das modalidades estreantes no programa olímpico deste ano. Sob preocupação com o coronavírus, o evento-teste foi realizado sem a presença de torcedores e atletas de alto nível. A organização acabou utilizando atletas amadores para testar a estrutura e os arredores do local de competição.

Praticamente todas as competições e os grandes eventos de outras áreas foram cancelados ou adiados no Japão nos últimos dias. A pré-temporada de beisebol será disputada sem a presença de torcedores, a temporada do Campeonato Japonês está suspenso até o dia 18 e uma competição de sumô será realizada em um ginásio vazio. As escolas estão fechadas por todo o país.

Em meio a este clima de preocupação, os organizadores da Olimpíada decidiram reduzir a cerimônia que haverá no Japão na chegada da tocha olímpica, no dia 20. A princípio, o país oriental esperava enviar 140 crianças para participar do momento de despedida da tocha na Grécia, no dia 19. Mas o plano foi cancelado. A tocha será acesa no dia 12.

A chegada do objeto em solo japonês acontecerá na cidade de Miyagi, no norte, em uma base aérea. O revezamento da tocha terá início no dia 26 a partir da prefeitura de Fukushima, a cerca de 250 quilômetros da capital. A princípio, os organizadores não preveem mais mudanças no trajeto.

Apesar das preocupações com o coronavírus, o Comitê Olímpico Internacional (COI) vem repetindo nos últimos dias que não haverá nenhuma mudança nas datas da Olimpíada e da Paralimpíada. O primeiro terá início no dia 24 de julho e o segundo, em 25 de agosto. O Japão já registrou 12 mortes em razão do vírus. Mas a vizinha China já soma mais de 3 mil óbitos.