Tóquio: Lucas Verthein garante vaga nas quartas de final do remo

Na estreia do Brasil em modalidades individuais em Tóquio, Lucas Verthein garantiu vaga para a próxima fase da competição de Remo, na categoria skiff individual, ao ficar na terceira colocação da bateria classificatória, realizada na noite desta quinta-feira (22), no Sea Forest Waterway, na baía de Tóquio.

Verthein, atleta do Botafogo, é o único brasileiro a representar o País nessa modalidade no Japão. Aos 23 anos, é um dos estreantes desta Olimpíada.

O brasileiro começou a bateria com uma ótima largada e se manteve na segunda colocação na maior parte do tempo. O húngaro Bendegúz Pétervári-Molnár ultrapassou Verthein no final da bateria, quando o brasileiro desacelerou o ritmo para se poupar. Mesmo assim, isso não o impediu fazer uma boa prova e se classificar para as quartas de final da disputa.

A primeira colocação da bateria ficou com o norueguês Kjetil Borch, com um tempo de 6min54s46, seguido do húngaro Pétervári-Molnár, que fez a prova em 7min04s42. Com a diferença menor de um segundo, Lucas Verthein encerrou a bateria com o tempo de 7min05s00.

Lucas Verthein volta a competir no sábado (24), às 21h (horário de Brasília). Ele buscará vaga para a semifinal.